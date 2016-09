Bednář po vítězném derby: Pobavili jsme diváky, a o to jde

Derby zahájila první útočná lajna s novým levým křídlem, kde místo Červeného nastoupil Dej. „Trenéři zkusili udělat nějaký impuls. Všichni jsme viděli, že se naší lajně nedařilo, navíc jsme dostávali góly, takže tam bylo potřeba něco změnit. Tentokrát tam byl Rasty, příště to může být jinak. Hlavně, že se vyhrálo!,“ řekl kapitán Mountfieldu Bednář.

Jak vypadalo derby z vašeho pohledu, nakonec jste zničili Pardubice 8:2.

Z mého pohledu to byl výborný zápas. Tlačili jsme se do brány, co to šlo a hodně jsme stříleli. Nechyběla nám ani agresivita, takže to bylo dobré utkání.

Zaznamenal jste gól a tři asistence, jaký moment byl podle vás nejdůležitější?

Nevím, co bylo nejdůležitější, ale chci, aby si kluci vítězství užili, mě vymýšlet nahrávky samozřejmě baví. Já už jsem se zmiňoval, že nepotřebuji dát gól, stačí, když je dá někdo jiný a teď to všechno byly parádní trefy.

Začátek zápasu vám nevyšel, bylo to psychickým rozpoložením, přeci jen ani start soutěže se nevydařil podle představ.

Já nevím, jestli to bylo psychikou, ale na začátku nám nešly nohy. Potom ten úvodní gól, který jsme dostali, nás dostal paradoxně nahoru, protože jsme konečně začali bruslit. Dobře jsme napadali hráče, z čehož oni začali dělat chyby a my jsme toho dokázali využít. Dali jsme tři rychlé góly, otočili průběh zápasu a do konce první třetiny jsme dali ještě čtvrtý gól, což rozhodlo a zápas jsme dohráli v klidu.

Pardubice po třech brankách v rozmezí 74. vteřiny, byly na ručník, vnímal jste to?

Mně to bylo jedno, já jsem byl rád, že jsme utkání dohráli v pohodě. A během celého zápasu jsme hráli dobře. V kabině jsme si to po druhé třetině řekli, že se musíme stále koncentrovat, nemyslet si, že je rozhodnuto a poslední třetinu odehrát jako předtím.

Byl to zápas, který vám osobně vyhovuje. Narvaný stadion, skvělá atmosféra a ještě takový vyhecovaný duel?

Tak to není jenom o mně. Tohle si musí užít každý hráč a uvědomit si, že kvůli těm lidem se to hraje. To má být zábava a show pro diváky. Myslím si, že jsme jim to ukázali, i že je to bavilo.

Předvedl Hradec sílu, jakou ve skutečnosti má?

Myslím, že jsme z těch dosavadních pěti zápasů tři odehráli velice dobře. Špatnou koncentrovaností jsme ztratili první zápas s Mladou Boleslaví, což se nám nemůže stávat, když už to byl skoro vyhraný zápas. A byla to jenom naše vina, že ten zápas jsme nedotáhli do vítězného konce. Další dvě utkání jsme si taky prohráli sami, ať už v Brně, nebo Ostravě.