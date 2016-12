Nechtěný Halák. Potká drahého Slováka stejný osud jako Pavelce?

Halák býval v zámořské NHL týmovou jedničkou, spoléhali na něj v St. Louis, stejnou roli měl plnit také u newyorských Islanders.

Jenže už u Blues dával najevo, že těžko snáší soupeření o prostor mezi třemi tyčemi. Traduje se, že náladový gólman před třemi lety během play-off seřval vlastního kouče. Kenu Hitchcockovi vyčítal, že místo něj nasadil Briana Elliotta. Známý trenér poté přiznal, že hádky s Halákem nejsou ničím výjimečným.

Vyústěním brankářského přetlaku - kromě Elliotta Haláka ohrožoval i Jake Allen - byl odchod ambiciózního Slováka.

Přes Buffalo a Washington se dostal do New Yorku. Islanders v něm hledali brankáře číslo jedna. První rok vše fungovalo podle plánu, poté ovšem Halákovi rychle vyrostl silný konkurent, i díky chatrnému zdraví bratislavského rodáka dostával spoustu příležitostí Thomas Greiss.

Halák a Budaj? Pokud někde existuje teoretická šance pro Haláka, tak jedině v Los Angeles. Kings budou nejméně do poloviny února bez Jonathana Quicka. Jiný Slovák Peter Budaj sice nepodává vůbec špatné výkony, ale generální manažer Dean Lombardi možná zatouží po kvalitní pojistce.

A Němec byl lepší než jeho o rok starší kolega. Jednatřicetiletý Halák začal v ročníku 2015/2016 ztrácet své výsadní postavení, o slovo se hlásil také slibný Kanaďan Jean-Francois Bérubé.

Když si pak účastník dvou olympiád měsíc před letošním play-off zranil třísla, ukázalo se, že je pro brooklynský klub postradatelný. V kleci Islanders zářil proti Jaromíru Jágrovi a jeho Floridě Greiss, dařilo se rovněž Bérubému.

Halákovi se vše přestávalo líbit. Na začátku aktuální sezony si jeho agent Allan Walsh postěžoval na twitteru na systém tří brankářů, upozorňoval na to, že žádný z gólmanů nemá šanci kvalitně potrénovat.

Reakce Gartha Snowa, generálního manažera Islanders? Údajně se pokusil Haláka vyměnit, jenže nenašel kupce. I kvůli tomu, že mu ročně platí 4,5 milionu dolarů. To je za někoho s úspěšností zákroků 90,4 procenta opravdu příliš vysoká cenovka.

V době platových stropů málokdo riskuje a příchod tak drahého a momentálně tak průměrného gólmana by byla hra vabank. Jenže co s ním měl tedy Snow dělat? Halák dostal čas, aby se vrátil do ideální formy.

Nestalo se.

Místo toho potopil New York ve čtvrtečním zápase s Minnesotou. Inkasoval čtyřikrát z 24 střel a střídal. „Jaro nechytal vůbec dobře. Dostal laciné góly. Potřebovali jsme od něj lepší výkon,“ nešetřil kritikou zklamaný trenér Jack Capuano.

Snow poté zvolil scénář, který nedávno zažil Pavelec ve Winnipegu. Coby nejstarší, nejdražší a nejméně perspektivní z gólmanského trojlístku byl Halák v pátek zapsán na listinu nechtěných hráčů.



Do sobotního poledne zámořského času mají ostatní kluby NHL příležitost bezplatně zkušeného brankáře získat. Problém? Ano, ona vysoká cenovka. I bez nutnosti poslat do Brooklynu jakoukoliv protihodnotu patrně nikdo nebude chtít ze svého platového stropu umazat tolik dolarů.

Halák se tak z hrdiny Světového poháru nejspíše rychle stane farmářem. On i Pavelec přitom ještě před pár lety měli neotřesitelné pozice. Časy se ovšem mění a brankářské trojúhelníky začínají mít v NHL jediné řešení.

Drahý, starý a nevýkonný musí z kola ven.