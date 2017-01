Třígólový Hlinka: Zápas s Třincem není měřítko, líbil se mi plný barák

Jak hodnotíte utkání?

Dnes nám to tam prostě napadalo. Byli jsme jasně lepší a zaslouženě jsme vyhráli. Takových zápasů se moc v kariéře nehraje. Pro Třinec to bylo těžké utkání.

Rozhodly tři branky ve druhé třetině, které dělilo 65 sekund?

Dá se říct. A taky bylo důležité, že jsme v první třetině rychle odpověděli na gól soupeře a dali krátce po sobě čtyři góly. Pak už se to soupeři těžko zastavuje.

Opět jste nastoupil s Michalem Řepíkem a dali jste čtyři góly. Jak vaše spolupráce funguje?

Zatím to funguje dobře a doufám, že bude i dál. Vyhovíme si. Každopádně bych nebral dnešní zápas jako měřítko naší výkonnosti.Hráli jsme jako mančaft perfektně a pro Třinec to bylo opravdu těžké.

Co se stalo poté, co jste dal hattrick? Tvrdě do vás zajel Martin Adamský.

Už na modré čáře mě podkopl nohy, po gólu mi navíc dal krosček. To se prostě stává. Nic velkého se nestalo.

Sparta dala 12 gólů. Jak se tak vysoké skóre rodilo?

Hráli jsme s chutí. Když je jeden tým dole, tak je to jednodušší. Nemyslím si, že jsme v nějakém hrozném laufu, a nepropadáme euforii. Takový zápas se prostě stane.

Pamatujete si na nějaký podobný zápas?

Myslím si, že před dvěma, třemi lety jsme hráli s Karlovými Vary a to bylo asi 11:0. Pak si vybavím 9:0 s Mladou Boleslaví z této sezony. Taková utkání jsou prostě výjimečná.

Jak se vám líbí speciální dresy, kterými Sparta vzdává hold složkám integrovaného záchranného systému?

Myslím si, že jsou jsou povedené a hezky udělané. Líbí se mi tradice vzdávání holdu, kterou tu držíme už několik let. A hlavně se mi líbil ten plný barák.