Kracík je v Plzni mentorem: Nevadí mi, že hraju s mladíky

Zatímco Kubalík v létě zamířil do KHL a Indrák pomalu přebírá roli jednoho z klíčových útočníků Plzně, Kracíkův úkol pro novou sezonu zůstává – zase se mu v přípravě po boku točí mladíci, ze kterých má pomoci vypiplat nové střelce.

„Zvykl jsem si, nevadí mi to. Co jsem se vrátil, tak jsou okolo mě mladí kluci. Jsem za to rád a budu se jim snažit pomoct,“ říká 34letý Kracík, jeden z nejlepších extraligových nahrávačů.

Takže teď máte za úkol vytáhnout nahoru nové Indráky a Kubalíky?

Přesně tak, jsem takový mentor... (smích)

Vidíte je mezi mladíky, kteří teď v Plzni bojují o ligovou šanci?

Určitě. Je tady hodně šikovných kluků. Juniorka získala na jaře titul, takže v nich něco musí být. Jde o to, aby to dokázali i v áčku.

Dají na vaše rady?

Ale jo, jsou tady poslušní a skromní kluci. To je základ, aby se mohli posunout dál.

Trenéři zatím sestavu hodně točí, hráči se okolo vás střídají. V tom není problém?

To je normální trend. Přišlo sem dost nových hráčů, trenéři zkoušejí různé varianty, kdo si s kým nejlépe sedne. Snaží se to vyladit co nejlépe a snad se to projeví.

Je znát v kabině nervozita, protože boj o extraligovou sestavu pomalu vrcholí?

Je to znát. Ne každý má místo jisté a je to vidět i na trénincích. Jde se do těla, všechno se dělá naplno.

Jaké máte z týmu pocity?

To ukáže až sezona. V kabině problém žádný není, máme pohodu. Ale ta vnitřní síla se projeví až v období, kdy se nebude tolik dařit.

Minulou sezonu jste hodně pokazili úvodní čtvrtinu a pak vlastně až do posledního zápasu základní části bojovali o play-off? Je tam ten strašák, aby se to neopakovalo?

Je, ale tak je to každý rok. Jakmile nechytnete začátek, strašně těžko se to pak dohání. To víme všichni a vědí to všichni v celé extralize.

O víkendu vás čeká turnaj v Norimberku a zápasy s domácím týmem a švýcarským Klotenem. Jaký hokej očekáváte?

Určitě hodně zarputilý. Oba kluby mají v kádrech nějaké Kanaďany, budou silní na puku a dobří bruslaři. Pro nás to bude velký test, jak na tom jsme.