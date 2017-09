Jihlavský jednatel: Nechceme se chovat tak, že bychom chtěli jen přežít

„Vážím si toho, co se povedlo. A dá se říct, že si to užívám,“ přiznal Ščerban na předsezonní tiskovce. „Přes léto nás však čekalo obrovské penzum práce, které jsme museli zvládnout. Stálo nás to spoustu sil, spoustu pracovních dní, večerů, nocí a víkendů. Ale věřím, že na sezonu jsme připraveni.“

O čem ještě hovořil?

O hlavním cíli týmu

„Rozhodně nejdeme do sezony s tím, že se chceme jen zachránit. Pracujeme vždy s dlouhodobějšími, nebo minimálně střednědobými cíli. Náš cíl pro příští sezonu je etablovat se v extralize tak, abychom se stali stálým účastníkem i pro dobu budoucí. Což v sobě samozřejmě zahrnuje i záchranu. Ale nechceme se chovat tak, že bychom chtěli jen nějak přežít.“

O rozpočtu pro letošní sezonu

„Co se týče absolutního čísla, tak se to těžko porovnává. Protože každý klub do rozpočtu zahrne něco jiného. Já vždy vycházím z toho, že říkám rozpočet, který je naplánován na základní smlouvy s hráči. Loni byl rozpočet devět milionů korun. Letos jsme v této chvíli na částce devatenáct milionů. To znamená, že se podařilo rozpočet více než zdvojnásobit. Přesto jsem si vědom toho, že v extralize budeme chudší tým.“

O ztrátě generálního partnera

„Má to dvě roviny. Jedna je ekonomická, kdy jsme přišli o zajímavý kontrakt, protože Pivovar Ježek byl generální partner. Takže ta smlouva byla největší, co jsme měli. Ale má to i rovinu osobní, která mi přišla líto. Protože Pivovar Ježek od samého začátku stál při nás, je hlavním partnerem, který nám pomohl k návratu do extraligy. A ve chvíli, kdy jsme to dokázali, jsme se ním museli rozloučit. Ale bohužel, takový je systém extraligy.“

O jednání s partnery

„Musím říct, že za celou dobu, co jsem tady pracoval, se mi nikdy nesháněly peníze tak „lehce“ jako letos, kdy ta jednání byla vstřícnější, většina partnerů neměla sebemenší problém s tím navýšit. Samozřejmě se stalo, a plně to respektuji, že někdo řekl, že bohužel navýšit nemůže. Protože je na maximu svého možného. I těmto partnerům jsem nadále vděčný, že zůstali.“

O množství sponzorů

„Jednu třetinu ledu zabrala BPA, dvě třetiny reklam jsou naše. Dnes máme něco přes sto partnerů. V současné době však nemáme generálního partnera.“

O jednání s hráči

„Já většinou jednání s hráči začínám tak, že se ptám na jejich představy a chci slyšet, za jakých okolností by tady byli spokojeni. Protože asi není umění, dotlačit hráče do kouta vzhledem k tomu, že ještě nemá žádné angažmá. Ale pokud není spokojený nebo není ochotný za ty peníze přijít, nemá smysl něco slibovat. Už vůbec se nechci chovat tak, že něco slíbím, a pak budu hledat cesty, jak to nebudu muset splnit. To prostě nedělám. Všichni hráči od začátku vědí, na čem jsou.“

O navýšení hráčských smluv

„Vždycky, když jsem jednal s hráči, jsem rozuměl tomu, že chtějí hrát extraligu. Já jsem vždycky říkal: tak si ji vybojujte a můžete ji hrát tady. V podstatě jsem jim tenkrát slíbil, že když se postoupí, smlouvy navýšíme. Takže jsme všechny smlouvy – i ty, co byly uzavřené – a nebyl k tomu právní důvod, dohodou navýšili. Dodržel jsem, co jsem slíbil. Hrají vyšší soutěž, vyšší level, tak si zaslouží být lépe odměňovaní.“

O případném posílení kádru

Změny v kádru Přišli: Josef Kořenář (Lincoln, USHL), Lars Volden (Trenčín, Slovensko), Nicolai Bryhnisveen (Tingsryds, Švédsko), Erik de la Rose (Storhamar, Norsko), Jakub Suchánek (České Budějovice), Petr Ulrych (Kladno), Michal Hlinka (Vítkovice – hostování), Radoslav Macík (Nitra, Slovensko), Radovan Puliš (Zvolen, Slovensko), Jiří Rys (Mladá Boleslav – hostování), Jan Zdráhal (Třebíč), Lukáš Žálčík (Prostějov).

„Máme čtyři gólmany, deset obránců a patnáct útočníků. A jasný vzkaz ohledně hráčů a hlavně jejich agentů. Hledáme ještě jednoho útočníka. Ale musím dodat, že útočníka, který bude souhlasit s naší filozofií, zapadne do týmu a bude pro nás správným přínosem. A zároveň musí souhlasit s našimi finančními možnostmi.“

O kapacitě stadionu a návštěvách

„Kapacita stadionu je v tuto chvíli 7 200 diváků. Na baráž jsme to z vlastního rozhodnutí snížili na 6 200, protože jsme měli trošku obavy ohledně organizace. Byl bych rád, kdyby bylo celý rok vyprodáno. Ale kdybychom se pohybovali na těch pěti, pěti a půl tisících, což je průměr extraligy, tak by to bylo velmi hezké číslo. Je otázka, jak budou fanouškům vyhovovat hrací časy. A hlavně v neděli, kdy jsme uzpůsobili začátek zápasu kvůli rodinnému vstupnému na čtyři hodiny, jak to bude vyhovovat spojům z kraje do Jihlavy. To je otázka, ale uvidíme. Zatím je zájem velký. Co se týče permanentek, když budeme konkrétní, tak máme prodáno asi šestkrát více permanentek než loni touto dobou. Takže i tam je vidět nárůst zájmu.“

O novém sekundárním logu

„Není to úplně nová myšlenka, hráli jsme si s ní asi dva roky. Svět se přeci jen vyvíjí, takže i my bychom se měli přizpůsobit. Nicméně necítili jsme takovou potřebu při působení ve WSM Lize. Poté, co se podařilo postoupit, jsme se k tomu znovu vrátili. Jeden z nejdůležitějších cílů, které jsme si dali, bylo to, že chceme oslovit generaci narozenou po roce 1989. To znamená generaci, která nepamatuje ta nejlepší léta Dukly. A když jsem viděl děti na Fans Day, měly čepice s novým logem. Budeme to dál vyhodnocovat. Ale zatím zpětná vazba ukazuje, že to byla trefa do černého.“