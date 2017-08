Od přátelství k nenávisti a zpět. Malkin teď Ovečkinovi přeje Stanley Cup

Psal se 21. leden 2008: Ovečkin s Malkinem právě vládli světovému hokeji. Sebevědomí borci se spolu přetahovali o titul nejlepšího hráče planety, předváděli úchvatné výkony. Večer měli nastoupit proti sobě k běžnému zápasu základní části NHL.

Ostré soupeření nepanovalo jen mezi nimi, ale také mezi jejich kluby.

Ovečkin měl napjatou atmosféru ještě přiživit skandálem z předešlého léta, kdy údajně pěstí udeřil na jednom z moskevských večírků Malkinova agenta Gennadije Ušakova. Vyhlášený kanonýr skandál odmítal, Malkin ovšem připustil, že k incidentu skutečně došlo.

Panující nepřátelství té noci jasně ukázal Ovečkinův pokus o sestřelení Malkina. Ten v poslední možný zlomek sekundy stihl uhnout, jinak by ho metrákový krajan řítící se vysokou rychlostí nekompromisně smetl.

To nebylo o bolest, ale o zranění.

Však se „Geno“ také do „Ovieho“ pustil, chybělo jen trošku a rukavice letěly dolů. „Pokaždé, když mě na ledě trefí, tak nechápu proč,“ divil se Malkin.

Vztah obou hvězd zůstal na bodu mrazu dalších 12 měsíců, až do Utkání hvězd v roce 2009. Zásah Ilji Kovalčuka napravil dlouho páchané škody. Kohouty si vzal stranou, zašel s nimi na večeři a domluvil jim.

„Jsme v pohodě,“ shodovali se a smíření upevnili v rámci All-Star Game společnou akcí při dovednostních soutěžích. Ovečkin se nechal od Malkina ustrojit do plážového kloboučku a slunečných brýlí, kostým dotvářela kanadská vlaječka.

Tahoun Pittsburghu dokonce půjčil washingtonskému showmanovi hokejku. Když Ovečkin prováděl svůj nájezd, Malkin se smál. Kousek od něj se pobaveně culil také Kovalčuk.

Idyla? Možná ano, možná ne. Ale zcela jistě zakopání válečné sekery. Mír platí dodnes. Byť to prý párkrát ještě zaskřípalo...

Vztah obou ruských ikon se nejspíše nikdy nedostane zpátky na úroveň z roku 2006, kdy společně bydlely v Turíně a krásné město využívaly ke společným toulkám.

Na italské olympiádě byli bezstarostnými mladíky, v dalších letech pak platili za ambiciózní dravce a nesmiřitelné soky, nyní jsou oba zralými muži. Jeden je otcem, druhý se loni oženil. Oba odložili někdejší, až komické, soupeření stranou.

Už tolik nevnímají srovnávání ze stran novinářů, kteří rádi tvrdí, že Washington měl kdysi radši draftovat Malkina a že Ovečkin s postupujícím časem vyklízí pozice. „Jsme dobří přátelé,“ tvrdil Malkin, když se předloni Ovečkin stal nejlepším ruským střelcem v dějinách NHL

Ve slavné lize udělali výraznou stopu oba, nicméně zatímco Malkin je právě v Moskvě, kde veřejnosti ukazuje Stanley Cup, Ovečkin na slavnou trofej stále čeká.

Ani na třetí pokus Malkina nezastavil v play-off. Pokaždé z toho byl následný celkový triumf Pittsburghu a „Geno“ zkropený šampaňským.

„Má z něj radost,“ řekl sportovně. Svému rivalovi na dálku pogratuloval.

Je teď na řadě on? Elitní centr by mu úspěch přál. „Byl jsem trochu šťastnější než Ovie, díky tomu jsem vyhrál tři Stanley Cupy. On má vše stále před sebou, přeji mu, aby se dočkal vítězství. Je stále skvělým hokejistou.“