Crosby? Workoholik, kloní se Malkin a sní o třetím Stanley Cupu za sebou

Když před dvěma měsíci společně dotáhli Pittsburgh k obhajobě stříbrného poháru, nechali se vyfotit ve stejné póze jako kdysi Mario Lemieux a Jaromír Jágr. Ti se fotili po „double“ v letech 1991 a 1992.

I Crosbyho s Malkinem totiž pojí velké přátelství a také oni nepochybně patří k velikánům své doby.

Mnozí sice občas Rusa litují, že žije ve stínu Kanaďana, jenže to si statný borec s číslem 71 na dresu příliš nepřipouští. „I mě lidé milují,“ ví. Než aby Crosbymu záviděl, raději svého spoluhráče obdivuje.

„Sleduji ho na každém tréninku. Je to prostě profík, většího profesionála jsem nikdy neviděl,“ tvrdí o něm. „Je to workoholik, který myslí na hokej od úsvitu do soumraku,“ dodává.

A Malkina takový přístup inspiruje. „Chci být jako on. Profesionál, který se každý den zlepšuje.“ Rodáka z Magnitogorsku Crosby posouvá kupředu a funguje to i obráceně.

Jako Gretzky a Lemieux

„Jsme vůči sobě soutěživí. Když dá „Sid“ gól, tak ho chci vstřelit taky. A když dá dva, tak ho chci zase napodobit. Ale když vstřelí hattrick, končím,“ popisuje „Geno“.

Malkin připomíná jinou dvojici, u níž vzájemná soutěživost posouvala limity. Místo Jágra s Lemieuxem, kde přece jen panoval spíše rodičovský vztah, si vybral bratrskou rivalitu z osmdesátých let.

„Vím, že Wayne Gretzky jednou o Marku Messierovi řekl, že každý den spolu tak trochu soutěží a že je to dobře, protože se chtějí stále zlepšovat,“ mluví o legendách Edmontonu.

Ty spolu odehrály celkem deset sezon, včetně jedné za newyorské Rangers. Malkin s Crosbym od října rozepíší svůj dvanáctý společný ročník.

„Chtěl bych, abychom tu zůstali do konce našich kariér. Už máme pár Stanley Cupů, ale proč bychom tu nemohli zůstat dalších deset let a ještě nějaké tituly přidat?“ pokládá si Malkin řečnickou otázku.

Inu, proč by ne. Smlouvy mají podepsané do roku 2022, respektive 2025 (Crosby).

Budou ovšem mít dostatečně silný kádr, aby si ještě jednou na stříbrný pohár sáhli? Dvojnásobný mistr světa věří, že se Pittsburgh může radovat už v roce 2018.



Chceme třetí Stanley Cup v řadě

V současné éře by byl takový „hattrick“ zcela unikátní, ostatně už za letošní obhajobu zaslouží Crosbyho parta hluboký respekt.„Máme vše potřebné k tomu, abychom vyhráli třetí titul v řadě,“ myslí si Malkin.

Majitel dvou cen Arta Rosse pro nejproduktivnějšího hráče NHL svůj názor podporuje těmito argumenty: „Udrželi jsme jádro kádru a také máme spoustu mladých hráčů, kteří se posouvají kupředu.“

Bryan Rust, Conor Sheary se skutečně stále zlepšují. Při sledování Crosbyho s Malkinem se asi stagnuje a zakrňuje těžko. Nedoženou ovšem pittsburské šampiony citelné ztráty Nicka Bonina, Chrise Kunitze, Trevora Daleyho, Matta Cullena či Marca-Andrého Fleuryho?

Možná, nicméně obě ofenzivní superhvězdy se pokusí učinit maximum, aby k tomu nedošlo. Dál se budou snažit předčit jeden druhého a bok po boku vítězit.