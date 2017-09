Uzdravený střelec Protasenja: Pomalu jsem zapomněl, jak se mám radovat

Bude to holčička, nebo kluk? I takovou otázku v poslední době dostává poměrně často hokejový útočník Anatolij Protasenja.

Odchovanec Dukly, který se před sedmadvaceti lety narodil v Minsku a je reprezentantem Běloruska, totiž už brzy ohlásí narození svého prvního dítěte.

„Pohlaví jsme si říct nechali,“ prozradil Protasenja. „Ale domluvili jsme se, že ho všem řekneme, až se to narodí,“ usmál se.

Jasno by tedy mělo být nejpozději v polovině listopadu, kdy je předpokládaný termín porodu. Do té doby u jihlavských fanoušků populární Tolja má před sebou ještě minimálně jeden velký úkol: dotáhnout do konce rekonstrukci nového bytu.

„Ještě předěláváme nějaké věci,“ hlásí Protasejna. „Ale doufám, že do měsíce bychom měli bydlet.“

Najít vhodný byt nebylo úplně jednoduché. Ale podařilo se. I když to není úplně v centru Jihlavy. „Jsme trošku mimo, na Skalce. Ale je to klidná lokalita. Takže ideální. Na procházky s kočárkem to bude super,“ usmívá se.

A také z dalších jeho odpovědí je poznat, že se na roli tatínka těší. „Určitě. Teď do Dukly přišel Jirka Rys, se kterým jsem hrával v Bolce,“ zmiňuje bývalého parťáka z Mladé Boleslavi, který je v Jihlavě na zkoušku. „Ti mají termín v říjnu, takže jsme se bavili, jak se oba těšíme,“ prozradil.

A ani pro případnou radu nemusí chodit nikam daleko. „Když něco chci, tak zajdu za Kájou (Davidem Kajínkem – pozn. red.). Ten už je tatínkem od loňska, tak může pomoct,“ tvrdí Protasenja.

Že by však příchod miminka měl ovlivnit jeho přístup k hokeji, s tím nepočítejte. „Člověk mu obětuje hodně už od malička, kdy ho začal hrát. A teď budu mít motivaci o to větší,“ říká s rozhodným hlasem.

„Jsem hlava rodiny, musím ji živit. Proto vím, že budu makat o to víc. Abych byl úspěšný, dařilo se mi a rodina byla spokojená,“ plánuje. „Vím, že ze začátku to nebude úplně odpočinkové. Ale myslím, že časem se to všechno poddá.“

Za výsledky v přípravě se body nerozdávají

Do hokeje má zkušený útočník znovu velkou chuť. I proto, že minulou sezonu mu kazily zdravotní problémy. Hned třikrát se objevil na marodce a postupová jízda Dukly pro něj skončila hned prvním zápasem play-off, v němž si zpřetrhal vazy v rameni. „O to víc jsem se teď těšil na zápasy,“ přiznává Protasenja, kterého drobné potíže provázely i během letní přípravy.

Ze šesti zápasových testů tak stihl pouze tři. V úterní generálce na extraligovou sezonu proti Zlínu, ve které Dukla vyhrála 3:1, však první branku vstřelil a na třetí přihrál. „Ani jsem nevěděl, jak se mám po gólu radovat. Pomalu jsem to už zapomněl,“ říká s nadsázkou hráč, který v 32 zápasech minulé sezony nasázel 14 branek.

Tu poslední však už před opravdu dlouhou dobou, 11 .února v Ústí nad Labem..„Takže je to určitě příjemné povzbuzení do další práce. Potěší to,“ přiznal.

Také fanoušci Dukly si po úterku mohli oddechnout, Jihlava v posledním přípravném utkání poprvé zvítězila. „Pro sebevědomí a pohodu v týmu to bylo důležité,“ přiznal Protasenja. „A doufám, že stejně dobře vstoupíme i do sezony.“

Pět letních porážek by tak bylo rychle zapomenuto. „Věděli jsme, že je to příprava. Hodně kluků se točilo, přišlo hodně nových tváří, někdo hrál, jiný byl třeba na nároďáku,“ připomíná Protasenja, že hledání optimální sestavy nebylo jednoduché.

„Důležité pro nás bylo, že jsme nedostávali nějaké kotle. Nebylo to tak, že by nám někdo dal 5:0,“ pochvaloval si. „Viděli jsme, že hrajeme vyrovnané zápasy a jsme rovnocennými soupeři,“ pokračuje.

„Za tyhle výsledky se body nedávají, to nás čeká až od příštího pátku. Tam už půjde o všechno,“ zmiňuje blížící se premiéru v nejvyšší soutěži, ve které Dukla přivítá Mladou Boleslav.

Nováček z Vysočiny se mezi českou elitu vrací po dvanácti letech. A určitě ne v roli favorita. „Víme, že to nebude nic jednoduchého. Ale do každého zápasu půjdeme jako do play-off a budeme chtít urvat body,“ slibuje Protasejna.

„Víme, že strašně důležitý bude začátek. Když ho chytneme, tak to bude super,“ plánuje. „Jsme možná trošku nervózní, ale těšíme se všichni. Jak fanoušci, tak i my v kabině,“ vzkazuje.