24 hráčů. Jihlavští hokejisté vyjeli před extraligou poprvé na led

Má předpoklady pro to, aby se stal jednou z opor extraligového hokejového klubu z Jihlavy. Když však včera Dukla poprvé vyjela na led, on na tréninku scházel. Pětadvacetiletého útočníka Richarda Puliše nepustily na led blíže nespecifikované zdravotní problémy.

Trenér Dukly Petr Vlk však počítá s tím, že se slovenský reprezentační útočník zapojí do přípravy později. „Měl by se dostavit,“ potvrdil Vlk. „Ale kdy přesně, zatím nevím. Nemám informace.“

Naopak, další tři zahraniční hráči, které Dukla v létě přivedla, na tréninku nechyběli. První dávky polykali norský brankář Lars Volden a obránce Nicolai Bryhnisveen a švédský bek Erik de la Rose.

Kdo v pondělí vyjel s Duklou na led Brankáři: Jan Brož, Jakub Škarek, Lars Volden

Jan Brož, Jakub Škarek, Lars Volden Obránci: Nicolai Bryhnisveen, Erik de la Rose, David Kajínek, Ladislav Pospíchal, Václav Půža, Jakub Suchánek, Petr Ulrych, David Váňa, Jan Zdráhal

Nicolai Bryhnisveen, Erik de la Rose, David Kajínek, Ladislav Pospíchal, Václav Půža, Jakub Suchánek, Petr Ulrych, David Váňa, Jan Zdráhal Útočníci: Lukáš Anděl, Tomáš Čachotský, David Čermák, Richard Diviš, Radek Hubáček, Tomáš Jiránek, Anatolij Protasenja, Václav Rezek, Filip Seman, Josef Skořepa, Adam Zeman, Lukáš Žalčík

Lukáš Anděl, Tomáš Čachotský, David Čermák, Richard Diviš, Radek Hubáček, Tomáš Jiránek, Anatolij Protasenja, Václav Rezek, Filip Seman, Josef Skořepa, Adam Zeman, Lukáš Žalčík Chyběli: brankář Josef Kořenář (reprezentační povinnosti), obránce Petr Šidlík (rekonvalescence), útočník Radovan Puliš (zdravotní důvody)

„První trénink bývá vždy těžký. Zítra to bude lepší,“ usmál se Volden, který by v boji o brankářskou jedničku měl vyzvat talentovaného odchovance Dukly Jakuba Škarka. „Je to opravdu dobrý gólman. Ale věřím, že nám oběma tlak prospěje.“ Také Škarek se na soupeření s Voldenem těší. „Důležité bude, abychom pomohli týmu k co nejlepším výsledkům,“ přeje si. „Myslím si, že si sedneme. Měli jsme spolu první trénink a vypadá, že je úplně v pohodě. Takže myslím, že nám to bude klapat,“ věří Škarek, jenž po včerejším tréninku zamířil na sraz reprezentace do 19 let.

V tomto týdnu se vedle Voldena a juniora Brože však má trenérům hlásit další gólman, Josef Kořenář. Devatenáctiletý odchovanec Dukly, který před pár dny podepsal nováčkovskou smlouvu s týmem NHL San Jose Sharks. Nadcházející sezonu by ale měl po dohodě s klubem strávit v Evropě.

„Je to náš hráč a je pod smlouvou. Takže bude trénovat s námi,“ hlásí trenér jihlavských brankářů Petr Jaroš. „Teď je s dvacítkou, ale až skončí soustředění, přijede,“ připomněl reprezentační akci ve Finsku.

Počítá se však s tím, že během sezony Kořenář nejspíše zamíří do klubu WSM Ligy z Benátek nad Jizerou. „Existuje dohoda, že bude mít střídavé starty do první ligy a samozřejmě bude k použití i k nám,“ osvětlil situaci Jaroš. „Chceme mít mladé a konkurenceschopné gólmany. Budeme doufat, že tohle řešení pro nás bude dobré.“

Bryhnisveen musí zaujmout

Zatímco u Voldena a de la Roseho je už jasné, že v Jihlavě budou působit, Bryhnisveen se o svou šanci bude muset nejprve poprat. Zatím je v týmu pouze na zkoušku.

„Musím zaujmout trenéry a pak, doufejme, podepíšu dvouletý kontrakt,“ uvedl Bryhnisveen, který zatím neví, do kdy se má o jeho eventuálním působení v Jihlavě rozhodnout. „Pochopil jsem to tak, že během pár týdnů. Takže musím prostě makat a uvidíme,“ usmál se.

Trojice hráčů ze Skandinávie si pochvaluje, že není v týmu sama. „Mám tu další dva kluky, se kterými můžu mluvit v rodném jazyce. Takže o to jednodušší ten přechod bude,“ myslí si Bryhnisveen.

A problém by neměl nastat ani v komunikaci s českými trenéry a spoluhráči. „Kluků, kteří umí velice dobře anglicky, je tady víc. Vždy se najde někdo, kdo jim potřebné věci přeloží,“ myslí si kapitán Dukly Tomáš Čachotský. „A my ostatní se taky postupně chytneme,“ věří Čachotský.