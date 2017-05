Do Jihlavy má nakročeno gólman Kváča. Na občasný záskok

Když nemůžeš soupeře porazit, dej se na jeho stranu. S trochou nadsázky by se dalo říct, že právě tohoto hesla se chopil brankář českobudějovických hokejistů Petr Kváča při plánování příští sezony.

Opora Motoru a jedna z osobností letošní baráže o extraligu by se totiž v příští sezoně mohla objevit v dresu Jihlavy. Tedy týmu, s nímž České Budějovice v boji o postup do nejvyšší domácí soutěže ve čtyřech zápasech prohrály. A on byl pokaždé v bráně.

„Co k tomu říct,“ usmíval se devatenáctiletý talent z jižních Čech. „Každopádně tohle by pro mě byla šance, jak se připravit na závěr další sezony. V Českých Budějovicích totiž zase budeme mít ty nejvyšší cíle, tedy zahrát si opět baráž. A v ní se pak každá extraligová zkušenost počítá,“ vysvětloval.

To, že Dukla projevila o Kváču zájem, potvrdil MF DNES i generální manažer Motoru Stanislav Bednařík. „Postavené je to tak, že se opravdu může stát, že by se Petr v průběhu příštího ročníku v nějakém časovém úseku v bráně Jihlavy objevil,“ připustil.

A také on při té příležitosti zmínil jako důvod možnost Kváčova výkonnostního růstu. Prostor by pak po dobu jeho absence mohli v Budějovicích dostat náhradníci David Gába či Jiří Patera. O těch podle něj v souvislosti s případným střídavým startem v Jihlavě řeč nepadla.

„S panem Ščerbanem jsem přímo nemluvil, hovořil s ním Petr Sailer (provozní ředitel českobudějovického klubu), ale co mám informace, tak se bavili pouze o Kváčovi,“ prozradil Bednařík.

Parťáci z reprezentace

Občasné využití brankářské jedničky Motoru by mělo fungovat i po stránce komunikace s gólmanem Dukly Jakubem Škarkem. Oba se totiž znají z reprezentačních srazů.

„Zažili jsme spolu třeba turnaj ve Švédsku, pak nějaké přípravné kempy a také mistrovství světa dvacítek,“ připomněl Kváča. „Tady by to ale nejspíš bylo tak, že já bych zaskakoval právě ve chvíli, kdy by měl Kuba nějaké reprezentační povinnosti. On je mladší než já, takže krýt by se naše cesty v národním týmu pro příští sezonu už neměly,“ doplnil.

A jak se na případnou výpomoc v Jihlavě těší? „Je to extraliga a ta se neodmítá. Byla by to šance vyzkoušet si něco nového. Na pár dnů bych vždycky vyměnil prostředí a pak se zase vrátil,“ nechal se slyšet Kváča.