Hokejová Jihlava hledá hlavně útočníky, ale nezříká se ani obránců

„Není sice úplně stejný, v určitých fázích jsme některé věci upravili. Ale vesměs je tento model podobný s loňskou přípravou,“ potvrdil hlavní trenér Dukly Petr Vlk. „Do zahájení sezony totiž zbývá stejný čas jako před rokem,“ připomíná, že jeho svěřenci jsou nyní před polovinou přípravy. Ta extraligovému nováčkovi začala 22. května a bude trvat šest týdnů.

„Loni se nám to osvědčilo. Takže jsme to nechtěli měnit. Vydali jsme se touto cestou a budeme se jí držet,“ usmívá se Vlk. „Samozřejmě, každá sezona je jiná. Ale ukázalo nám to, že kluci byli dobře nachystaní. A tak doufáme, že se nám to osvědčí také letos. I když kvalita soupeřů bude určitě jiná.“

Na nejvyšší soutěž se Jihlava bude chystat i šesti přípravnými zápasy, ve kterých dvakrát vyzve Olomouc (1. 8. venku, 22. 8. doma), brněnskou Kometu (8. 8. doma, 17 .8. venku) a Zlín (24. 8. venku, 29. 8. doma).

„Jestli je šest utkání dostatečné množství, ukáže jen čas. My to ale máme nakoncipované tak, abychom mezi zápasy mohli dělat na věcech, které ještě potřebujeme dotáhnout,“ vysvětluje Vlk.

Kádr během mezisezonní pauzy doznal velkých změn (viz box). „Kdybych řekl, že už máme hotovo, tak nemáme,“ okomentoval dosavadní úpravy jihlavský kouč. „Máme ještě nějaká volná místa, ale nebudu konkrétní.“

Jednatel Dukly Bedřich Ščerban na klubovém webu už dříve naznačil, že po změnách v brankovišti a obranných řadách se nyní zaměří na útok. „Samozřejmě, útočníky sháníme,“ potvrzuje Vlk.

„Ale když to řeknu upřímně: kdyby se objevilo něco hodně zajímavého, co by nám zapadalo do kádru, je možné, že přijde ještě i nějaký bek.“

Jihlavští fanoušci už netrpělivě vyhlíží také předprodej permanentních vstupenek. Ty Dukla objednala minulý týden ve čtvrtek. „Jakmile dorazí do Jihlavy, předprodej spustíme,“ potvrdil marketingový pracovník Zdeněk Drla. „Čekáme to každým dnem,“ doplnil.