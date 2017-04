Drželi jsme spolu, předložil Říha jihlavský recept na postup

Ve nedělním závěrečném utkání baráže o extraligu, ve kterém jihlavští hokejisté v Pardubicích prohráli 2:4, už nebyl ani převlečený na střídačce. S trochou nadsázky by se dalo říct, že čtyřiadvacetiletý obránce Jiří Říha měl jednoduše splněno. Svou brankou, kterou v pátečním utkání proti Karlovým Varům vyrovnal na 2:2, totiž Duklu vrátil do extraligy.

„Podívejte se tady kolem. To je prostě neuvěřitelné,“ pochvaloval si páteční oslavy na Horáckém zimním stadioně. „Tohle jsme si přáli a dokázali to. A je to paráda.“

Mohl byste svou vítěznou trefu popsat?

Filip Seman na modré na mě zkoušel puk prohodit. Mým záměrem bylo ho jen dostat na bránu, protože jsem sledoval, jak skáče. Kdyby mi přeskočil hokejku, možná by byl prů... Tak jsem do toho fláknul. Adam Zeman před gólmanem výborně stál a prošlo to tam. Takže paráda. (usmívá se)

Gól padl v 39. minutě. Do konce utkání ještě zbývala víc než jedna třetina. A Vary tlačily. Jak jste dramatický závěr prožíval?

Na střídačce jsem se už modlil. Byl jsem tak nervózní, že jsem si myslel, že mi vyskočí srdce. Ale nějak jsme to umlátili. I když ani nevím jak. Hlavní je, že to dopadlo.

Stačila remíza v normální hrací době, po které se rozjely oslavy. Jaké pak bylo prodloužení?

Já ani nevím. Já jsem se s Petrem Šidlíkem a trenéry objímal na střídačce. Ale to už člověk neřešil, hrozně jsme si to užívali.

Takže hlavou už jste v zápase nebyli?

Asi už to bylo dost vidět. (směje se)

Co nyní prožíváte?

Jsem hlavně rád, že už to máme za sebou. A že to nemusíme tahat do Pardubic. Jak se zápasy nabalovaly, už jsme toho v nohách měli opravdu hodně. A proti Varům jsme se fakt vyždímali.

A nějaká euforie?

Jsem plný emocí, ani pořádně nevím, co mám říct. Je to nádhera, no. Tohle člověk zažije třeba jednou za život. A my jsme se dočkali.

Jaké teď budou oslavy?

Asi velké (směje se). Doufáme, že Jihlavu zboříme.

Dukla byla mnohými před baráží považována za outsidera. Čím to, že jste nakonec dokázali dosáhnout na postup?

Náš největší stavební kámen byl v naší partě. Strašně jsme si rozuměli. Nikdo se nepovyšoval, nikdo si na nic nehrál. Drželi jsme spolu. A to přineslo ten úspěch.

V Jihlavě jste se během letošní sezony stal miláčkem tribun. Budete v Dukle pokračovat? Nebo je pravda, že máte společně s Viktorem Ujčíkem namířeno do Mladé Boleslavi?

To se dozvíte asi brzy, teď je čas slavit. A pak se uvidí.