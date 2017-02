Příště s přihrávkou počkám, litoval po komickém vlastenci Hudler

Rozhodčí zvednutou pravicí signalizoval vyloučení a dallaský gólman Kari Lehtonen už sprintoval na střídačku. Hráči v bílém si vyměnili puk, aby zahájili akci v šesti, jednomu z nich se ale přihrávka nepovedla. Jiří Hudler chtěl bekhendovým pasem najít spoluhráče, místo toho ale jeho přihrávka doklouzala ze středního pásma až do vlastní branky. „Obří smůla,“ dušoval se po zápase.



„Věděl jsem, že budeme hrát přesilovku. Patrick Sharp mi předal puk, chtěl jsem si ho podržet, uklidnit hru a založit akci. Teď už vím, že jsem měl přihrávku odložit,“ řekl novinářům s hořkým úsměvem Hudler. A ač se snažil, slovy pořádně nedokázal popsat zmar po tragikomické brance. „Bylo to nešťastné, nechtěl jsem si dát vlastenec,“ dodal zdrceně.



Celá situace může českého útočníka mrzet o to víc, že jeho Stars prohráli těsně 2:3. „Nikdy předtím se mi to nestalo. Je to velká smůla.“ Z nepříznivé situace se hráči Dallasu vzpamatovali a dokonce se jim podařilo srovnat. Svými trefami se o to postarali francouzský tvrďák Antoine Roussell a kapitán Jamie Benn. Prvně jmenovanému nabil na gól povedeným pasem Radek Faksa. „Najednou to s námi vypadalo zase dobře, bojovali jsme, vytvářeli tlak. Ale bohužel...“ mrzelo Hudlera. Ve třetí třetině pak rozhodl o výhře Ottawy Mark Stone.



„Už je to nějaká doba, co jsem něco podobného viděl naposled,“ přemítal po zápase kouč Dallasu Lindy Ruff, více se ale nešťastnou akcí zabývat nechtěl. „Někdy se to stane. Udělal špatné rozhodnutí, které nám bohužel uškodilo.“



Hudlerův kiks vylepšil statistiky oficiálnímu střelci Chrisi Kellymu, který tak svůj gól viděl ze střídačky. „Takové věci vídám v televizi, na vlastní oči se mi to poštěstilo poprvé,“ komentoval s úsměvem útočník Ottawy Mark Stone. Zároveň vyzdvihl význam kuriózní branky. „Měli jsme opravdu štěstí. A ten gól nám k výhře pomohl velkou měrou.“



Stars letos zažívají nepovedenou sezonu, proti Senators si navíc připsali již čtvrtou porážku v řadě. A od Nového roku, kdy se odehrálo celkem 18 utkání, zvítězili pouze v pěti z nich. Rovněž je trápí rozsáhlá marodka, na níž vedle Jasona Spezzy nebo Johnnyho Oduyi najdeme i dlouhodobě zraněného Aleše Hemského.