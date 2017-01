Záhadný virus. Kouř v letadle. Šťastné odrazy. Jak Hudler ke gólu přišel

„Rád bych prožil perfektní sezonu. Co je perfektní sezona? To pro mě bude znamenat, že si tu s vámi budu takhle povídat i uprostřed června.“

Čerstvý „ženáč“ Hudler krátce po srpnovém podpisu roční smlouvy na 2 miliony dolarů šprýmoval se zámořskými novináři.

S médii často nekomunikuje, ale tehdy byl vstřícný a vtipný. Zdálo se, že po konci v Calgary a floridském intermezzu našel ideální angažmá.

Generální manažer Jim Nill si vsetínský megatalent vybral v roce 2002 do Detroitu, znají se tedy dlouho a pojí je přátelsky profesní vztah.

Hudler měl být jednou z hvězd týmu Stars, elitním útočníkem. Proto si mohl dovolit - alespoň v žertu - pomýšlet na Stanley Cup.

Jenže idylka skončila se začátkem aktuální sezony.

Světový pohár v Torontu odmítl

Jako by už neúčast na Světovém poháru v Torontu odstartovala Hudlerovy trable. Těžko říct, zda se cítil ukřivděný, že ho realizační tým v čele s Josefem Jandačem přehlížel a oslovil ho až při zdravotních problémech ostatních hokejistů.

Každopádně přes agenta Petra Svobodu vzkázal, že za reprezentaci na zářijové velkolepé akci hrát nechce. Že se chce dobře připravit na sezonu.

Jenže po dvou zápasech Hudler ulehl s chřipkou. Pak se vrátil na led, odehrál další dva duely a musel zpátky do postele. Od začátku listopadu marodil.

Chřipka? Ne. Možná lymská borelióza? Taky ne. „Vyzkoušelo se opravdu všechno a ve své podstatě se nezjistilo, jaká byla příčina Jirkových potíží. Mluvilo se i tom, že to bylo od krční páteře,“ vyprávěl pro iDNES.cz Pavel Maršoun, Svobodův zástupce.

Ani to však lékaři nepotvrdili. Hudlera nejspíš sužoval záhadný virus.

„Nemoc je dlouhá a je to frustrující. Doufám, že budu hrát co nejdříve. Posledních pět šest týdnů jsem se cítil velmi špatně. Nikdy jsem nebyl v takové situaci a už nikdy bych se do ní nechtěl dostat. To je jisté,“ citoval Hudlera web dallasnews.com na začátku prosince.

„Upřímně nevím, jaká je moje pozice. Snažím se dělat to, co mám, abych mohl co nejdřív skočit na led,“ uvědomoval si Hudler, že zdraví mu ztížilo boj o výsadní postavení v sestavě.

„Cítím se zase silný“

První Hudlerovy góly v NHL Kdy skóroval v sezoně poprvé? 15/16: 7. října

14/15: 8. října

13/14: 3. října

12/13: 31. ledna - kvůli výluce se začalo později

11/12: 10. října

10/11: 13. listopadu

09/10: hrál za Dynamo Moskva

08/09: 18. října

07/08: 20. října

06/07: 19. října

05/06: nedal gól, většinu sezony strávil na farmě

04/05: výluka NHL

03/04: 12. října

Proti Chicagu se 11. prosince šikovný český útočník znovu objevil v dresu Dallasu na ledě. „Cítím se zase silný,“ těšilo ho.

Ovšem až o měsíc později, kdy Hudler dosáhl „Kristových let“, se může konečně cítit i šťastný.

Cestou ze St. Louis do Los Angeles musel Boeing 737 s členy klubu Dallas Stars kvůli kouři v kokpitu po necelých pěti minutách letu nouzově přistát. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Hokejisté včetně českého smolaře Hudlera vlastně ani žádný problém v kabině nezaregistrovali.

A tak v pondělí mohli slavit vítězství nad Kings 6:4, které zařídil vítězným gólem v čase 47:44 právě 33letý Hudler. Stal se tak 23. Čechem (nastoupilo jich v této sezoně 28) s alespoň jednou položkou na střeleckém kontě.

Trenér Lindy Ruff si před zápasem přál, aby tři jeho svěřenci skórovali. Osobně si s nimi promluvil. Mezi nimi byl i Hudler. A všem třem to vyšlo. „Potřebovali to a my taky,“ vysvětlil kouč Dallasu. „Příště asi řeknu nějaká jména navíc.“

Vždyť nejofenzivnější celek minulé sezony (3,23 gólu na zápas v základní části) je aktuálně až šestnáctý s průměrem 2,66 branky na utkání. Kvůli operaci kyčle odehrál jediný zápas Aleš Hemský, zdraví trápilo Hudlera i další kvalitní hráče.

Proto si Dallas tolik cení vysoké výhry i Hudlerova šťastného příspěvku.

Budajova chyba. A Hudlerova vítězná dorážka

Slovenský brankář Peter Budaj za brankou váhavě rozehrával. Tyler Seguin ho obral o puk, bekhendem posunul do brankoviště, tam se kotouč odrážel z betonu na beton a Hudler jej doklepával za zmateného Slováka, zase přes chránič.

„Měli jsme tam pár dobrých dorážek,“ zmínil Seguin v pozápasovém rozhovoru. „Ukázali jsme týmový charakter.“

„Bylo to těžké utkání a my jsme tvrdě dřeli. Myslím, že jsme si vítězství zasloužili. Jsou to pro nás dva důležité body v boji o play-off,“ konstatoval spokojeně Ruff.

Hudler po utkání nemluvil. Ale zřejmě je po tom všem spokojený taky.

