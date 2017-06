Útočník Novotný mění v KHL dres, z Čeljabinsku míří do Togliatti

V KHL obleče odchovanec Jindřichova Hradce po Atlantu Mytišči, Barysu Astana, Lvu Praha, Jaroslavli a Traktoru dres už šestého klubu.

„Musím říci, že mám radost. Zůstávám v KHL, což je pro mě dobrá zpráva. Lada má ambiciózní tým, věřím, že se nám bude dařit. Tohle angažmá je pro mě další výzva, začíná zase něco nového,“ řekl Novotný serveru hokej.cz.

V uplynulé sezoně sehrál Novotný vinou zdravotních problémů jen 27 utkání včetně play off a připsal si osm bodů za čtyři branky a stejný počet asistencí. V KHL má na kontě celkem 407 duelů a 206 bodů za 75 góly a 131 přihrávek.

Účastník osmi mistrovství světa i olympijských her v Soči v roce 2014, který má ze světových šampionátů ve sbírce také bronzy z let 2011 a 2012, má za sebou rovněž angažmá v NHL. Za Buffalo, Washington a Columbus sehrál 189 duelů základní části a zaznamenal 51 bodů za 20 gólů a 31 asistencí. Ve čtyřech utkáních play off nebodoval.