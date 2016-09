První gól Smejkala v KHL musel potvrdit videorozhodčí

Smejkal dostal přihrávku před branku, puk si přiťukl a vystřelil. Gólman se přesunul od vzdálenější tyče a máchl po kotouči. „Věřil jsem, že lapačka byla celá za brankovou čárou,“ popisuje 19letý Jihočech.

Proud emocí nechal stranou. V klidu dojel k mantinelu. Pokukoval po rozhodčím, který se radil s kolegou u videa. „Naštěstí to nebylo tak dlouhé čekání,“ vyprávěl odchovanec Motoru České Budějovice.

Jakmile rozhodčí branku uznal, zakřičel Smejkal radostí. Díky gólu i dobrým výkonům se může stát stabilním členem třetí formace.

„Po přípravě, která mi vyšla a vedení bylo až překvapené mojí výkonností, mi říkali, že jsem jedno z velkých překvapení sezony. Poté jsem začal hrát kolem tří minut na zápas. Nyní jsem dostal šanci ve třetím útoku a myslím, že jsem si řekl o to, abych v ní zůstal,“ popisuje.

Do chorvatského celku zamířil stříbrný medailista ze světového šampionátu osmnáctek před dvěma lety z kanadské juniorské ligy. V té sbíral zkušenosti dvě sezony.

„V zámoří jsem byl zvyklý na rychlou hru a tvrdé souboje, s tím už nemám problém. V KHL jsou kvalitnější hráči, kteří si umí přesně a tvrdě přihrát. Na tom musím zapracovat,“ porovnává Smejkal, který v minulosti nastupoval pouze v mládežnických týmech. „Dva ročníky v Americe mi daly opravdu hodně. Zesílil jsem o 10 kilogramů, ale hlavně jsem se zlepšil v bruslení, což mi na větším hřišti pomáhá,“ říká Smejkal.

Zároveň je také rád, že v Záhřebu není jediným Čechem. Společně s ním v dresu Medveščaku nastupuje Jakub Krejčík a Tomáš Mertl, také odchovanec Českých Budějovic. „Strašně pomáhá, když máte v týmu české spoluhráče. Nemusíte stále mluvit anglicky. Je neskutečné, že jsme se tu sešli právě s Tomášem, který bydlí na Srubci u Budějovic stejně jako já,“ usmívá se Smejkal.

Ve středu hraje v Čeljabinsku

Ačkoli chorvatský Záhřeb patří na mapu ruské kontinentální ligy pouze čtyři roky, fanoušky a zázemí si mladý Čech pochvaluje. „Domácí zápasy mají skvělou atmosféru a lidé ve městě hokejem opravdu žijí. Podmínky pro hráče jsou také na dobré úrovni,“ popisuje Smejkal.

Zároveň ho ale mrzí, že mu rodina a přátelé nemohou fandit přímo na stadionu. „Rozhodoval jsem se, jestli hrát ještě juniorku, nebo už dospělý hokej. Měl jsem nabídky z extraligy, ale tohle byla výborná příležitost, takže jsem neváhal,“ vzpomíná na podpis dvouletého kontraktu. „Naštěstí to z Českých Budějovic do Záhřebu není tak daleko jako předtím do Kanady,“ srovnává Smejkal.

Záhřeb nyní pomalu uzavírá osmizápasový trip po kluzištích soupeřů. Ve středu se Medveščak představí v ruském Čeljabinsku.