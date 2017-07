Umí hokej i francouzsky. Montreal našel nového miláčka vášnivých davů

Byla to atypická role.

Drouin před pár dny procházel historickou části Montrealu s mikrofonem coby reportér klubové televize Canadiens.

Zastavoval lidi, tu mladší, tu starší, a ptal se jich sám na sebe. Rozličné odpovědi mu přinesly minimálně tři poznatky.

Poznal ho jen málokdo. Zároveň, aniž by odehrál za svůj nový klub jediný mač, byl opakovaně označen za nejoblíbenějšího hráče z montrealského kádru. Navíc se dozvěděl, že se od něj očekávají hrdinské výkony.

Ano, příznivci Canadiens touží po své hvězdě, po frankofonním Kanaďanovi z provincie Québec; po dalším Maurici Richardovi, Jacquesi Plantovi, Lafleurovi či Royovi. Vždyť podobného patriota se statusem ligové superstar naposledy měli na soupisce před jedenácti lety.

Dlouhé a marné hledání domácího geroje

Populární gólman José Théodore získal v roce 2002 v dresu Montrealu Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře NHL i Hartovu cenu určenou vůbec nejužitečnějšímu muži slavné soutěže.

Když o čtyři léta později odešel, Canadiens marně hledali lokálního geroje. Zkusili alespoň Daniela Brièrea, fantoma play-off, který ovšem na sklonku kariéry hořce zklamal. Hvězdou první jakosti se nestal ani David Desharnais.

Stane se jí Drouin?

Montrealští příznivci se k tomu upínají. Velké naděje do něj vkládá i samotný klub, generální manažer Marc Bergevin se nerozpakoval a obětoval za šikovného útočníka nadějného ruského obránce Michajla Sergačeva. Navíc s Drouinem hned podepsal dlouholetou štědrou smlouvu.

Bergevin přiznal, že to, že Drouin je frankofonní Kanaďan, sehrálo při výměně s Tampou Bay roli.

„Dobrých pět let jsem neměl šanci získat tak mladého hráče takových kvalit. Navíc je to kluk odsud, takže jsem do toho jednoduše musel jít,“ vysvětluje.

I vyměněný Sergačev vše chápal. „Canadiens potřebovali frankofonní hvězdu, která bude produktivní a kterou budou fanoušci milovat,“ tvrdí. „Jonathan navíc hodně stál o to, aby za Montreal hrál.“

Nepochybně.

„Stále tomu nemohu uvěřit, je to neskutečné,“ jásal Drouin po přestupu. O tom, že oblékne ikonický červený dres s modrým pruhem, snil od dětství. Narodil se jen 100 kilometrů od Montrealu.

Teď má být vytouženým hrdinou, díky němuž k legendárnímu klubu opět přilnou tuze kritičtí francouzsky mluvící fanoušci i reportéři, kteří opakovaně vystupovali proti tomu, že za Canadiens hraje málo „domácích borců“.

Jednou vás milují, podruhé nenávidí

Jak to v Montrealu funguje, dokládá v jednom z rozhovorů pro tamní Gazette bývalý klubový prezident Pierre Boivin.

„Když máte na soupisce frankofonní hvězdu, nikdo hráče z Quebecu nepočítá. Můžete mít jen dva: opravdové eso a klidně hráče do čtvrté formace, všichni jsou spokojení. Když vám ale elitní francouzsky mluvící hokejista chybí, lidé žádají sedm, osm domácích borců.“

Boivin vše ještě dovysvětluje: „Je to o pocitu sounáležitosti. Když jde o hráče formátu Roye, Lafleura či Richarda, všichni cítí kulturní a jazykové propojení. Když ale takovou hvězdu nemáte, potřebujete celou kupu frankofonních Kanaďanů. Ty totiž místní budou jeden den milovat a druhý nenávidět.“

Drouin se může stát tolik hledanou tváří, díky které tradiční klub uspokojí silnou francouzsky mluvící komunitu a oprostí se od její drsné kritiky. Výjimečný technik má na to, aby se stal její novou modlou.

Velkého očekávání se nebojí, věří, že se s tlakem na svou osobu vyrovná. Hraní za milované město si chce užívat, rád by navázal na výše jmenované ikony.

V minulé sezoně nastřádal přes 50 bodů, špičkově si vedl v loňském play-off, kdy byl opravdovým tahounem Lightning.

Dokáže splnit stejnou roli i u Canadiens?