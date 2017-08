Francouz Perret: Hrát za hokejové Pardubice pro mě bude výzva

„Jordann nás přesvědčil svým profesionálním přístupem a herními vlastnostmi. Ty jsme ostatně očekávali, neboť jsme jej měli kvalitně oskautovaného z mistrovství světa. Co jsme do něj vkládali, to nám předvedl,“ řekl generální manažer klubu Dušan Salfický.

Dvaadvacetiletý forvard je již dvojnásobným účastníkem světového šampionátu. „Je mladým hráčem s perspektivou do budoucna. Jeho výkony byly natolik přesvědčivé, že jsme si jej pojistili na dva ročníky,“ pokračoval šéf klubu.

Perret si doposud vyzkoušel pouze francouzskou ligu. Z upsání Dynamu byl nadšený.

„Od prvního dne se mi zde velmi líbí a už se těším, až budu oblékat pardubický dres v české nejvyšší soutěži. Hrát za Dynamo v extralize pro mě bude velká výzva,“ řekl po podpisu smlouvy.

Francouzštinu bude moci používat i nadále, jelikož již dříve se s klubem dohodl na angažmá jiný hráč ze „země galského kohouta“, křídelník Sacha Treille.

„Jsme opravdoví přátelé, beru ho jako svého staršího bratra a jsem šťastný, že tu můžeme být spolu,“ těšilo Perreta, který se se zkušenějším parťákem potkával na ledě již v minulé sezoně, kdy oba patřili k oporám šampionů z Draků z města Rouen.

„Loni jsme spolu hráli v jednom útoku a vždy jsme si vyhověli,“ pochvaloval si souhru Treille.