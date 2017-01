Zpíval jsem obě hymny, culí se Čech, který trénuje australské hokejisty

V pondělí jste koučoval v přátelském utkání australskou reprezentaci do 20 let v českobudějovické Budvar aréně. Těšil jste se zase na váš mateřský zimní stadion a na vzpomínky?

Jasně, že ano. Bylo to fakt speciální, protože opravdu málo lidem se povede, aby trénoval reprezentaci jiné země vlastně u sebe doma. Viděl jsem hodně kamarádů, byl to příjemný večer. Už i díky tomu, že jsem si mohl zazpívat obě dvě hymny. (směje se)

Jak mladého sportovce z Českých Budějovic napadne odcestovat hrát hokej do Austrálie?

Nejdřív jsem tam jel jen na tři měsíce na dovolenou s tím, že se vrátím do Čech. Měl jsem tam část rodiny. Po pár týdnech jsem si šel zatrénovat s místním klubem a jejich manažer mi nabídl, jestli bych tam nechtěl na sezonu zůstat. Vzal jsem to a říkal jsem si, že se alespoň naučím anglicky. Pak jsem se balil domů a oni mi nabídli další smlouvu, už ale na dva roky, tak jsem tam zase zůstal. Ze tří měsíců dovolené je to dneska už šest let.

Hokej na jihu Čech vám už nic neříkal, že jste se ani kvůli němu nevrátil?

Budějovice mě prodaly do Písku, když Písek postoupil do první ligy. Tam jsem ale odehrál jen pár přáteláků a poslali mě do Milevska. V Austrálii jsem se také chtěl rozhodnout, jak dál s hokejem naložím.

Hokej a Austrálie je hodně nezvyklé spojení. Jak to funguje?

Hraji za Adelaide Adrenaline, od května do září máme dvacet zápasů. Na Austrálii tam hokej funguje docela dobře, ale hlavně se to každým rokem zlepšuje. Co je tady v Čechách normální, tak tam na to teprve začínají přicházet. Mám na mysli třeba doktory, fyzioterapeuty či propagaci hokeje, celé ligy a klubů.

Když se řekne Austrálie, tak si zdejší hokejový fanoušek představí spíš pláže, moře, slunce a tropické teploty. Není tam na hokej příliš teplo?

Naši soutěž hrajeme, když je v Austrálii zima a teploty se pohybují mezi devíti a patnácti stupni. A to se hraje ještě dobře, ale například nejvyšší ženská soutěž se hraje, když je tam léto. Teploty sahají i k padesáti stupňům Celsia, to je pak hodně těžké led udržet v dobrém stavu i pro dobré chladicí systémy.

Jakou má nejvyšší australská soutěž kvalitu v porovnání s českým hokejem?

Řekl bych, že se to dá srovnat s druhou ligou, možná spíš s jejím spodkem.

Kolik chodí diváků?

Naše hala má maximální kapacitu pět set diváků a máme téměř pořád vyprodáno. Nejvíce lidí chodí v Melbourne, protože mají největší zimák. Tam je vždycky plno a okolo patnácti stovek diváků.

Josef Rezek (26 let) Odchovanec českobudějovického hokeje. V juniorském věku se o něm mluvilo jako o velkém talentu. Odehrál dva extraligové zápasy za HC Mountfield. V roce 2011 se odstěhoval do Austrálie, kde žije dodnes. Bydlí s přítelkyní v Adelaide. Tam také hraje nejvyšší soutěž za místní tým Adrenaline. Má australské občanství a dostal se i do tamní hokejové reprezentace. Současně je trenérem australské reprezentace hráčů do 20 let a podnikatel.

Má australský hokej nějaká specifika, čím se liší od českého?

Když jsem tam před šesti lety přišel, tak tam bylo hodně Američanů a Kanaďanů. Jak hokejistů, tak i trenérů. Hrál se tam hodně kanadský styl, takže se nahazovaly puky do rohů s dojížděním. Na to jsem nebyl zvyklý, protože v Čechách se hraje techničtěji, jste více na puku a jinak ho zavážíte do pásma. Ale hokej se i v Austrálii postupně mění.

Jak?

Hraje tam už víc Evropanů, řekl bych. A hraje se něco mezi evropským a kanadským stylem. Australani hrajou hodně tvrdě, nebojí se jít do těla, ale už se pomalu učí zavážet puky a předvést i techničtější kousky.

Kolikrát za rok se dostanete do Čech?

S dvacítkou jsme v České republice například už potřetí. Já se vždy snažím odletět o týden dřív a přijet domů za rodinou do Českých Budějovic. Jednou za rok se domů dostanu. Byl jsem tu i přes svátky, zašli jsme si s přítelkyní na náměstí na punč. Když se vrátím, tak nesmí chybět české jídlo, jako je svíčková a podobně. I české pivo je příjemnější než to australské.

Plánujete, že se v Austrálii usadíte natrvalo, nebo je pořád ve hře případný návrat zpět do Čech?

Tím, jak jsem teď dostal australské občanství, tak momentálně plán na návrat nebo odcházení jinam nemám. Chci se dál věnovat trenéřině, a kdyby přišla nabídka i mimo Austrálii, tak bych možná o ní přemýšlel.

A budete hrát i za tamní národní tým, že?

Ano, v květnu mě čeká mistrovství světa za Austrálii. Hrát budeme skupinu 2A, což je čtvrtá nejvyšší kategorie, a máme šampionát v Rumunsku. Koncem dubna ještě chystáme s chlapama přípravný kemp v Litoměřicích.

Takže nelitujete rozhodnutí, že jste v Austrálii zůstal?

Určitě ne. Pořád si myslím, že jsem udělal nejlepší krok v životě, když jsem v Austrálii zůstal.