Doufám, že ten nájezd nikde neukážete, přál si úspěšný střelec Jihlavy

„Jsem spokojený. Ale hlavní, že jsme zvítězili,“ uvedl Skořepa. „Kdyby dal dva góly i někdo jiný, nebo bych já nedal žádný a vyhráli jsme, tak bych to taky bral.“

V 16. minutě se postaral o první gól Dukly v novém ročníku, když vyrovnával na 1:1. Jak sám doufá, pozornosti týmového pokladníka unikne. „Jsem už starší pán, snad už nic platit nebudu,“ usmíval se. „Zatím mi nikdo nic neříkal. Tak snad ne.“

Druhou trefu si schoval do závěru druhé třetiny, kdy se prosadil z trestného střílení. „Nečekal jsem, že to bude nájezd,“ přiznal. „Soupeř mě potáhl, ale překvapilo mě, že to ten pán, který zápas řídil, odpískal.“

Na špatném ledě, který středeční zápas poznamenal, Skořepa zvažoval, zda při nájezdu vystřelí, nebo půjde do rizika a vsadí na blafák. „Rozhodl jsem se hodně se na to soustředit, aby mi puk nikam neuskočil. A udělal jsem kličku,“ popisuje. „Mám to takhle nacvičené, dělám to spoustu let. Tak doufám, že to nikde neukážete,“ smál se.

Zatímco jiný jihlavský útočník - Tomáš Čachotský - při nájezdu vždy volí blafák do bekhendu - a z drtivé většiny úspěšně - Skořepa prý má více oblíbených zakončení. „Mám ještě dvě další varianty. Ale snažím se dělat to, co mi jde víc,“ líčí. „Víc ale raději nebudu říkat, protože je to tajné. Takové věci se zkrátka neříkají,“ směje se.

Dukla nakonec duel, ve kterém třikrát prohrávala, dokázala otočit a zvítězit 4:3 v prodloužení. Vydřela tak první dva body. „Každé vítězství se počítá, i když je to za dva body,“ říká Skořepa. „Stálo nás to tentokrát spoustu sil - na nekvalitním ledě proti těžkému soupeři. O to více je to cennější.“

Duel druhého kola v Českých Budějovicích Dukla na žádost soupeře odložila na 19. prosince, znovu tak bude hrát až v pondělí. A opět doma - proti Benátkám nad Jizerou.

„Domácí kluziště je vždy výhodou. Takže musíme zabrat, abychom v pondělí měli všechny tři body,“ přeje si Skořepa, který doufá, že přijde více než 1 162 diváků. „Myslím, že návštěvu proti Prostějovu dost ovlivnilo počasí. Všichni byli u vody,“ tvrdí. „Takže, až pak bude ošklivě, snad lidé přijdou na hokej,“ doufá.