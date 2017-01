To dobré z Vítkovic si musíme vzít na Kometu, velí olomoucký Mikúš

Za tři body jste vyhráli po měsíci. Co bylo jinak?

Trochu jsme to změnili a byli jsme aktivnější, hlavně v první třetině. Hráli jsme do těla, takže to byl dobrý zápas.

Přidali jste v důrazu?

Myslím, že jsme lépe napadali. I tak tam byly v první třetině nějaké propady, ale podržel nás Braňo. Hlavně první minuty Vítkovice nevěděly, kam mají skočit, a točili jsme je. Někdy jsme doma nebyli tak aktivní a pak se nám to vymstilo. Dnes nám ale góly napadaly.

V 50. minutě jste se popral se Slobodou. Jak k tomu došlo?

S Karolem se známe, hráli jsme spolu v reprezentaci. Měl jsem pocit, že mě krosčekoval jako první, a měl jsem emoce. On mi pak na trestné lavici říkal, že jsem to začal já a bylo to zbytečné. Už si to nevybavuju, každý to vidíme ze svého pohledu. Pak jsme si podali ruce a hlavně že se nikomu z nás nic nestalo. Patří to k hokeji.

Aby v extralize hráči shodili rukavice, ale není příliš obvyklé. Pro vás to není problém?

Musíte na to mít i soupeře. Třeba v minulém zápase ve Zlíně jsem dostal krosček do hlavy, byl jsem naštvaný, ale odezva od protihráče nebyla žádná. Teď Vítkovice prohrávaly 0:3, byly v emocích a vyplynulo to ze hry.

Jsou pro vás tři body oživení naděje na desítku?

Nevím. Zlín vyhrál, Plzeň vyhrála, Boleslav taky. My s těmi top týmy nedokážeme vyhrát, ale týmy okolo nás jim body berou. Musíme se zlepšit, jdeme na Kometu a věřím, že nějaké body uhrajeme.

Jaký styl od Komety (zítra od 17.20) čekáte?

Mají výborný ofenzivní tým. Určitě budou útočit, mají dobré druhé vlny se šikovnými beky. Věřím, že si něco z dneška přeneseme i na neděli.

Bude jim chybět zraněný Martin Erat?

Věřím, že ano, ale nikdo si nepřeje zranění soupeře. Bylo by lepší, kdyby hrál a my jsme porazili Kometu i s ním. Ale po nedávné viróze víme, co to je, když hráči chybí. Takový hráč chybí určitě, ale někdy to naopak tým semkne.

V obou letošních zápasech s Kometou jste dával gól. Vyhovuje vám?

Dobrá otázka. Když jsme hráli poprvé na Kometě, dali nám tři góly v první třetině. Pak jsme se nějak vrátili do zápasu. Oba zápasy s nimi byly ofenzivní, takže věřím, že to tak bude i tentokrát a nějaké góly tam napadají.