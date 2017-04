Kádr jihlavských hokejistů se po sezoně změní. Dukla loví i u rivala

„Nechci napřímo říct, kolik hráčů je třeba přivést, aby byl kádr konkurenceschopný. Ale je jasné, že se extraliga nedá hrát na sedm osm lidí,“ prohlásil hlavní kouč Petr Vlk na tiskové konferenci klubu.

Zatím jediné jméno, které vedení Dukly v souvislosti s obměnou kádru odtajnilo, je odchod brankáře Miroslava Svobody do Plzně. Podle informací MF DNES je ovšem jasno ještě o jedné ztrátě. S určitostí prý končí v Jihlavě obránce Jiří Říha, který bude v příští extraligové sezoně oblékat dres Mladé Boleslavi.

„Taky jsem to zaslechl,“ usmíval se exjihlavský Viktor Ujčík, teď už asistent nového hlavního kouče Mladé Boleslavi Patrika Augusty. „Uvidíme, jak to bude,“ doplnil.

Očekávat se nicméně dá také odchod útočníka Tomáše Jiránka, který dost možná zamíří rovněž do boleslavského klubu. Je totiž jeho odchovancem a v Dukle byl letos pouze na hostování. Ostatně stejně jako řada dalších hráčů - Aleš Jergl, Richard Diviš, Vlastimil Bilčík či Josef Skořepa.

Naopak směrem na Vysočinu by se mohl přesunout brankář David Honzík. Gólman karlovarského týmu už v Jihlavě působil loni a v Dukle panovala s jeho výkony velká spokojenost. Navíc Karlovy Vary nejvyšší soutěž v letošní baráži neudržely.

„Možnosti jsou všelijaké. Ne snad, že bych svoji budoucnost neřešil, ale nechci pouštět ven nic, co by nebyla pravda. Všechno je v režii manažerských věcí. Já mám každopádně zatím stále platnou smlouvu s Karlovými Vary,“ vzkázal třiadvacetiletý brankář.

To útočník Richard Kristl, který v sezoně 2016/17 působil v prvoligové Třebíči, byl v otázce svého možného působení v Dukle sdílnější. „Ano, jeden telefonát se uskutečnil, ale nic konkrétního nepadlo. Vzhledem k tomu, že Dukla teprve skončila sezonu, se asi bude řešit její případný zájem až v následujících dnech,“ prozradil jedenadvacetiletý odchovanec plzeňského hokeje, který patřil k nejproduktivnějším hráčům Horácké Slavie.

„V Plzni o mě zájem není, takže pokud by se Jihlava ozvala, asi bych řekl ano. Jinak v první lize bych pokračoval v Třebíči,“ podotkl.

U rivala si Dukla podle zdroje blízkého vedení klubu vyhlédla ještě jednoho hráče - obránce Jana Zdráhala. „Úplně nevím, jestli o tom chci nebo mám mluvit. Zatím mám platnou smlouvu v Pardubicích,“ vysvětloval pětadvacetiletý bek.

Už během sezony se mezi fanoušky Dukly skloňovalo v souvislosti s možným posílením tehdy ještě prvoligového jihlavského A-týmu i jméno brodského lídra Lukáše Endála, jenž v sezoně jezdil z mateřského druholigového klubu hrát za pražskou Slavii. A podával tam výborné výkony.

„To, že by Lukáš mohl hrát extraligu, si představit dovedu. Ale že by ji hrál za Jihlavu, to ne,“ pousmál se šéf brodského klubu David Kozlík.

Samotný Endál už tak odmítavý nebyl. „Asi bych se Jihlavě nebránil. Je to Vysočina a já mám k Vysočině kladný vztah. Spolupráce mezi Jihlavou a Brodem v minulosti fungovala, tak proč by to nemohlo být i teď,“ nechal se slyšet třicetiletý útočník BK Havlíčkův Brod.

Někteří hokejisté prý navíc sami projevují o angažmá v Dukle zájem. „Mám denně 10 až 15 telefonátů od agentů, kteří mi nabízejí hráče,“ řekl v úterý novinářům Ščerban.