Kalous před finále Ligy mistrů: Máme respekt, ale nejsme podělaní

Nyní ale mluví v roli č. 1, a tak Kalous říká: „Bude to těžký zápas, ale myslím, že nás čeká dobrý hokej. A snad s dobrým výsledkem pro Spartu.“

Frölunda je velkoklub, který je ve finále Ligy mistrů potřetí z tří dosavadních ročníků. Takže jaký to bude sok?

Koukal jsem na ni ve čtvrtek a musím říct, že je na ní vidět, že jde o hodně bruslivý tým. Asi ne náhodou se dlouhodobě pohybují na špici švédské ligy. Hráli velmi aktivní celoplošný hokej, hodně dohrávali souboje a mají úžasně nebezpečné přechody do rychlého protiútoku. Hned otáčí hru. Asi to bude pro nás těžké, ale myslím, že by to mohl být dobrý hokej.

Oproti předchozím kolům v play-off Ligy mistrů se finále hraje na jediné utkání. Bude to v tomto odlišné?

Myslím, že se oba týmy budou snažit hrát svůj hokej. Uvidíme, s čím na nás Frölunda přijde, jestli bude pokračovat v té aktivní hře, nebo více taktizovat. Dopředu těžko odhadovat. Ale já věřím, tomu, že pokud kluci dodrží, co chceme hrát, tak ta šance vždycky je. Začíná se od stavu 0:0 a my jsme si to ověřili už na těch špičkových týmech v průběhu soutěže, ať už to bylo Växjö, HV 71 či Kärpät Oulu. To jsou zvučné týmy, ale my jsme přes ně přešli, takže není na místě mít nějakou přehnanou obavu. Respekt tam samozřejmě je, ale ne, abychom byli podělaní.

Bude to právě kvůli jednomu duelu taktičtější zápas?

Oba týmy budou chtít určitě hrát výborně do obrany. Ale tím nemyslím pasivně ­ - spíš tak, aby nedocházelo k přečíslení, nepropadávalo se a neprohrávaly se osobní souboje. Tedy ty věci, na které se pořád tlačí. Tady to bude asi enormní z obou stran.

Dodává energii, že jste už porazili zmíněné silné soupeře a k tomu v soutěži neprohráli jediný zápas venku?

Ano. Klukům to určitě může dodat takové to zdravé sebevědomí. Jedeme paralelně dvě soutěže (Ligu mistrů a extraligu), stojí to obrovskou spoustu sil. Ale proti těm silným týmům jsme uspěli, což je určitě věc, která nás může posunout dopředu.

Jak vyčerpávající je náročný program Sparty v posledních týdnech?

Připadá mi to, že to bude asi 150. zápas ve 20 dnech. Je to neskutečně náročné, jedeme v podstatě bez pauzy a já už teď smekám před kluky, jakým způsobem to zvládají. Klobouk dolů. Volno už potřebujeme jako sůl. Opravdu moc. Kluci mají nějaké naplánované, ale problém bude samozřejmě u hráčů, kteří připadají v úvahu pro reprezentaci (Vrána, Řepík, Uher). Je to opravdu velký zápřah a u těch reprezentantů budu ještě zvažovat, jaký pro ně poskládat program. A na slovenskou reprezentaci nám odjíždí tři hráči.

Jak moc motivuje samotného trenéra vyhrát Ligu mistrů?

I já chci samozřejmě vyhrát každý zápas. Ve finále chcete uspět o to víc, ale člověk z toho zase nemůže být přehnaně nervózní. Musí jít tou cestou, jakou se do toho finále dostal.