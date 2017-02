Bohužel jsem netrefil branku, kál se třinecký Kreps po zahozené šanci

Hokej

Zvětšit fotografii Kamil Kreps | foto: Martin Adamec, MAFRA

dnes 10:07

Mohl být třineckým hrdinou a střelcem vítězné branky proti Zlínu. Jenže útočník Kamil Kreps měl v závěru třetí třetiny při přesilovce domácích ve vyložené šanci smůlu. „Odrazilo se mi to přímo na hůl, do konce byla asi minuta. Snažil jsem se to rychle zakončit, ale bohužel jsem netrefil bránu,“ litoval Kamil Kreps. Oceláři tak ve 48. kole extraligy zvítězili 2:1 až v prodloužení.