Bez draftu do NHL. Nakonec to byla výhoda, tvrdí Kämpf

Nepustili ho dveřmi, a tak se dostal do NHL oknem. Hokejový útočník David Kämpf podepsal smlouvu v nejslavnější soutěži světa i bez předchozího draftu. A stal se prvním odchovancem chomutovských Pirátů v historii, kterému se to podařilo.

„Když mě nedraftovali, cítil jsem zklamání. Postupem času jsem to začal brát jako menší výhodu. A nakonec to považuji za plus, protože zájem mělo víc týmů a mohl jsem si vybrat ten nejvýhodnější,“ svěřil se 22letý talent, nováček v Chicago Blackhawks. Tedy v klubu, který je v NHL od jejího počátku.

Co pro vás znamenalo, když draft nevyšel?

O to větší výzvu dostat se do NHL jinou cestou. Objevoval jsem se v odhadech draftu, ale bohužel se to nepovedlo. Ani pak jsem v koutku duše nepřestal v NHL doufat, i když šance se pořád snižovaly. Od začátku letošní sezony jsem ale měl náznaky větší a větší, dařilo se mi a já věřil, že by to mohlo vyjít. Dokud jsem ale nepodepsal smlouvu, byl jsem skeptický. Pak jsme s rodinou a přítelkyní zašli na večeři.

David Kämpf 22letý útočník Pirátů Chomutov, který měří 185 cm a váží 82 kg, se upsal Chicagu v NHL. Se šestinásobným vítězem soutěže uzavřel dvouletou nováčkovskou smlouvu. A to po životní sezoně v extralize: v základní části si zapsal 31 bodů za 15 gólů a 16 asistencí, v play-off jich přidal deset (3+7). Produktivnější z Pirátů byli jen Vondrka, Huml a Rutta. V listopadu debutoval v seniorské reprezentaci.

Vybral jste Chicago, které získalo v roce 2015 Stanley Cup. Proč?

Já se ze začátku přikláněl ke Coloradu, zájem mělo už od začátku sezony, mluvil jsem se skauty. Chtělo mě i Las Vegas. Ale časem se ozvalo Chicago, skoro nejlepší tým v NHL. Dal jsem svolení agentovi Aleši Volkovi, ať usoudí, co pro mě bude nejlepší. Probral to se svými lidmi v zámoří, zvolil Blackhawks. A pro mě je velká výzva se tam prosadit.

Nebude pro vás v Chicagu největší konkurence?

Není lehké udělat rozhodnutí, kde bude největší možnost dostat se do týmu. Nedá se říct, že kdybych šel do Colorada, budu hrát. Ale když šanci v Chicagu dostanu, bude lehčí se udržet v týmu, protože bych měl kolem sebe kvalitní hráče. Klub má velké ambice hrát o Stanley Cup, na to se těším.

A na jaké spoluhráče se těšíte?

Největší hvězdy jsou Patrick Kane nebo Artěmij Panarin. Teď jsme se byli podívat na jejich zápase, kam mě pozvali, sledovali jsme je. Bylo by hezké si s nimi zahrát, ale ještě je to dlouhá cesta. Můj první cíl je udržet se v týmu, prosadit se. Nemůžu si vybírat, s kým hrát.

Jak se vám líbilo zázemí tradičního klubu NHL?

Byl jsem z toho v šoku. Obrovský zimák, vzali mě do kabiny, koukal jsem s otevřenou pusou. Dolehne na vás atmosféra NHL týmu. Prohodil jsem pár slov s trenérem Quennevillem, sice moje angličtina nic moc, ale něco jsem rozuměl. Vítal mě a říkal, ať si zápas užiju. Pak jsem mluvil s obráncem Michalem Kempným. Chicago si pochvaloval, je to prý skvělá organizace. Prosadil se, jsou s ním spokojení. Zatím nemá smlouvu, ale říkal, že ji mít bude. Snad zůstane, aby mi v začátku trochu pomohl. Je tam i další obránce Michal Rozsíval, takže v tom nebude problém.

Překvapil vás zápas?

Šlo o obrovský zážitek. Celá produkce, ta show kolem, to je něco neskutečného. Na začátku zněla národní hymna, do toho všichni hučí. Před úvodním buly jsem přítelkyni říkal, že teď začne komorní atmosféra. Jenže pouze dvě vteřiny nato lidi začali skandovat Let’s go Hawks! Byl jsem z toho v šoku.

A co jste říkal herní kvalitě?

Už jsem kdysi byl na Montrealu. Hokej je to jiný. Zrovna Chicago má technický tým, mohlo by mi vyhovovat víc než mužstvo, které to jen řeže. Počítají se mnou na centra. Chci hrát to stejné, díky čemu si mě vybrali. NHL už je hodně technická a rychlá, přizpůsobím se, moc se toho nebojím. Tím, že jsou tam kvalitní hráči, může být hokej lehčí. Na menším hřišti bude víc osobních soubojů, ale i to zvládnu. Když po mě někdo tvrdě šel, nevadilo mi to. Nejsem takový, že bych hity rozdával, ale dokážu je přijmout.

Obrníte se trpělivostí, když půjdete na farmu?

Trošku počítám s tím, že na ní začnu. Jsem na to připravený. A budu se chtít poprat, abych se dostal nahoru. Konkurence je velká, jsou tam kvalitní centři. Prvním je Toews, přes toho samozřejmě cesta nevede. Jinak tým ještě moc neznám.

Váš vrstevník a bývalý spoluhráč Ondřej Kaše se přes farmu probil do Anaheimu. Je vaší inspirací?

Dali mu šanci a potvrdil, že na to má. Byl by zážitek zahrát si poprvé proti sobě a hned v NHL, i když ještě lepší, kdybychom se sešli v jednom týmu. Občas si píšeme, o mé smlouvě s Chicagem věděl jako jeden z prvních. Víc se pobavíme, až se vrátí. Budu vyzvídat, jak to tam chodí.

Když se v NHL udržíte, vyděláte si 925 tisíc dolarů za rok, na farmě 70 tisíc dolarů. Nezatočí se vám z toho hlava?

Jsem takový, že zrovna peníze moc neřeším. Neudělá to se mnou nic, budu pořád stejný jako teď. Takový šetřílek. (smích)

Vadí vám, že váš plat je teď věcí veřejnou?

Ne. Nemyslím si, že by to mělo být tajné. Zveřejnil bych to i v extralize, vždyť o co jde. Každý dostane tolik, na kolik si ho klub hodnotí.

Jak se opouští Chomutov?

Těžko. Jsem tady odmalička, mám skvělé vzpomínky, začínal jsem ještě na starém zimáku. Ale to je hokejový život, chci se posouvat dál. Třeba se sem jednou vrátím. Teď se však soustředím na NHL. Asi bych měl jet v červenci na nováčkovský kemp, sice tam nemusím, ale bude lepší vidět prostředí, sžít se s ním, seznámit se s někým. V srpnu je hlavní kemp před sezonou.

Změníte něco v přípravě?

Naopak, chci ji mít stejnou jako minulý rok. Pomohla mi, zlepšil jsem se. Chci, aby ji se mnou konzultoval kondiční trenér Pirátů Petr Švehla, aby se na ní podílel a kontroloval mě. Chci do Chicaga přijet nejlíp připravený, co jsem kdy byl.

Budete v zámoří sám?

Rád bych tam byl s přítelkyní, pomohlo by mi to. Ještě studuje, ale dálkově, dalo by se to skloubit. Nevíme, jak to bude s vízy; když nedostane pracovní, nemůže tam nic dělat. Chicago jsme už trošku poznali, je krásné, velké. Nemyslím ale, že se v něm budeme ztrácet.

Z Chicaga jste letěli na dovolenou do Los Angeles. Jak na vás město zapůsobilo?

Prohlédli jsme si nápis Hollywood, chodník slávy s hvězdami, byli jsme na plážích Santa Monica a Venice. A cvičili jsme tam na kruzích, kterými jsou ty pláže proslavené.