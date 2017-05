Voráček? Budeme se snažit trefit jeden druhého, říká Kanaďan Giroux

Jejich páteční souboj v úvodním duelu šampionátu v Paříži však bude mít přece jen větší náboj - už proto, že Flyers mají letos v kanadském týmu hned pět hokejistů a Češi jednoho z nejtvrdších hráčů NHL Radka Gudase.

„Bude to zvláštní. V září se zase sejdeme ve svých klubech, ale teď jsme tady, abychom bojovali za svou zemi a podali co nejlepší výkon,“ řekl Giroux den před zápasem s Čechy.

Co od utkání s Českem očekáváte?

Mají hodně dobrý tým. Spoustu šikovných hráčů, k tomu i velké, silné hokejisty. Ale pro nás to bude o tom, abychom se soustředili na svou hru a podali co nejlepší výkon.

V září na Světovém poháru jste také turnaj začínali duelem s Českem a vyhráli jste 6:0, Kanada je v posledních letech proti tomuto celku úspěšná. Čím to je?

Tady jsou jiné týmy a spousta jiných hráčů než v Torontu. Samozřejmě si soupeře nastudujeme, ale hlavně nám půjde o to, abychom se soustředili na svůj hokej, hráli dobře takticky, dodržovali systém. Speciálně v prvním zápase turnaje do bude hrát roli, vstup do šampionátu je pro pohodu v mužstvu hodně důležitý.

V kanadském kádru je pět hráčů Flyers, kromě vás také Wayne Simmonds, Travis Konecny, Braden Schenn a Sean Couturier. V českém bude Gudas s Voráčkem. To bude pěkný philadelphský večírek, co říkáte?

Bude to trochu zvláštní, bavili jsme se o tom, než jsme sem letěli. Všichni se dobře známe, hlavně s Jakem jsme velmi dobří kamarádi, spoustu let hrajeme ve stejném týmu a většinou i ve stejném útoku, takže na ledě i mimo něj jsme sehraná dvojka. Ale vím, že Jake je velmi soutěživý a já taky. Užiju si to proti němu, půjdeme do toho tvrdě!

Gudasovy bodyčeky jsou v NHL obávané, dovede trefit...

Myslíte? No, nevím nevím... Ale dobře, on je taky hodně nesmlouvavý hokejista. Je fajn mít ho na své straně. Ale když nastoupím proti němu, vím, že hraje tvrdě a že je potřeba to respektovat. Budu se snažit si to užít i tak.

Kanadský hokejový reprezentant Claude Giroux (vpravo) a asistent trénéra Dave Hakstol na tréninku před prvním zápsem mistrovství světa proti Česku.

Bude těžké se naladit proti Voráčkovi a zůstat na profesionální úrovni?

Ráno jsem ho potkal a... Jake je prostě Jake. Jsme opravdu dobří kamarádi a já mám k němu obrovský respekt. Je to bojovník. Strašně rád reprezentuje a to samé platí o mně. Jsme soutěživí, půjdeme do toho naplno a budeme se snažit trefit jeden druhého. On je určitě tlustší než já, tak věřím, že to bude v pohodě.

Češi mají poměrně kvalitní soupisku s Davidem Pastrňákem, Tomášem Plekancem...

Na papíře mají skvělý tým, ale ten my máme taky. Půjde o to, kdo se rychleji semkne. Kdo bude dřív hrát jako tým, bude mít větší šanci vyhrát.

Kanada získala tři tituly z MS za sebou naposledy v 50. letech, teď máte šanci to zopakovat. Co to pro vás znamená?

Kdykoliv reprezentujeme, bereme to jako obrovskou čest a jsme na to hrdí. Věříme, že máme docela dobrý tým, ale musíme ještě zapracovat na tom, abychom z něj vytěžili maximální potenciál.

Cítíte, že v Kanadě po předchozích dvou titulech v řadě berou šampionát seriózněji než dřív?

Kdykoliv sem přiletíme, jsme tu, abychom přivezli zlato. Nic jiného nebereme, to se nezměnilo. Fanoušci doma samozřejmě trochu víc sledují Stanley Cup než mistrovství, ale v posledních pár letech, zejména když jsme vozili zlato, to mělo určitě větší ohlas. A my vyhráváme, takže něco určitě děláme správně.

Před dvěma lety jste byl na šampionátu v Praze, teď jste v Paříži. Je pro vás turnaj zajímavý i tím, že jde o turisticky atraktivní destinace?

Samozřejmě. Česko i Francie jsou skvělé, krásné země. Je jasné, že během sezony nemáme moc času cestovat, takže i tenhle aspekt je příjemný. Určitě si to užijeme.

Vy se jako francouzský Kanaďan vlastně můžete v Paříži cítit tak trochu doma, ne?

No, ta francouzština je tady o dost jiná než v Kanadě. Budu se snažit adaptovat a mluvit tady francouzskou francouzštinou, uvidíme, jak mi to půjde. Povídají tady strašně rychle a s trochu jiným přízvukem. Já jim rozumím, ale měli by mluvit trochu pomaleji.