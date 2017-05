Sborná má šanci pomstít se Kanadě za ponížení. Vyhrajeme, zní z Ruska

Ty obrázky, které ukončily před dvěma lety mistrovství světa v Praze, má v paměti mnoho českých fanoušků. Ruští hokejisté tehdy opustili led, aniž by podle zvyklostí počkali na hymnu a korunovaci vítězů, nových mistrů světa. Zdrcení, ponížení, s hanbou na triku.

Tehdy dostali ve finále šampionátu výprask 1:6 od reprezentace země, s níž se dlouhá desetiletí tahali o hokejovou nadvládu. O post světové jedničky, který je minimálně od roku 2010 naprosto jasně daný.

Kanada je v posledních letech pro sbornou nepřekonatelnou překážkou, na níž téměř pravidelně končí její naděje na triumfy na velkých turnajích. A kterou sledují, jak houfně přebírá zlaté medaile - ocenění, na které si při svých ambicích a počtu hvězd v kádru rok co rok myslí i oni.

Teď mají šanci to změnit. Pomstít se. Srazit hrdou Kanadu, která v minulých sezonách neměla konkurenci v žádném velkém turnaji. V semifinále mistrovství světa se v sobotu od 15:15 znovu koná souboj supervelmocí. A Rusové věří, že kanadské kouzlo konečně zlomí.

„Že nad nimi ještě trenér Znarok nikdy nevyhrál? No a co? My jsme nad nimi taky nikdy nevyhráli... Ale v Sérii století v roce 1972 se nám to povedlo,“ prohlásil podle deníku Sport Express někdejší slavný gólman Vjačeslav Treťjak.

„Pevně věřím tomu, že zvítězíme,“ tvrdil ve stejném listu někdejší reprezentant SSSR Alexandr Koževnikov. „Kanaďané nechali ve čtvrtfinále s Německem na ledě hodně sil, což může být naše výhoda. Vyhrajeme a v souboji o zlato půjdeme na Švédy.“

Rusko sice porazilo Kanadu ve dvou finále šampionátů za sebou: v letech 2008 v Quebeku a 2009 v Bernu, uspělo i ve čtvrtfinále MS 2011. Ale pak přišel výčet porážek, který je v poslední době pro Rusko bolestný.

Datuje se vlastně už od čtvrtfinále olympiády ve Vancouveru, kde domácí spláchli sbornou ve čtvrtfinále 7:3. V Praze 2015 zničili Crosby a spol. Ovečkinovu partu ve finále pětibrankovým rozdílem. Loni na světovém poháru vyhrála Kanada semifinálový duel 5:3. A byť ne po přímém souboji, slavila dvakrát zlato na ruské půdě: v roce 2014 na olympiádě v Soči a loni na MS v Moskvě.

Pro Rusko nemůže být většího soupeře a větší touhy, koho pokořit. Letos nemá Ovečkina, svědka většiny posledních velkých soubojů se zámořskou velmocí. O to však má soudržnější tým, omlazený, rychlý a kvalitní na všech postech, včetně obrany s washingtonskou posilou Dmitrijem Orlovem.

Kanada však i přes trochu nečekaně těsný výsledek čtvrtfinále s Německem (2:1) stále patří k favoritům na obhajobu dvou titulů v řadě z let 2015 a 2016. Sice už ji nevede Crosby jako v posledních dvou případech, kdy porazila Rusko, ale i tak je tým nabitý hvězdami, které v NHL hrají „první housle“: Claude Giroux, Nathan MacKinnon, Ryan O’Reilly, Matt Duchene, Mark Scheifele, Jeff Skinner...

„Zatím nemůžeme být spokojeni. Chceme víc,“ řekl kanadským médiím útočník Scheifele po čtvrtfinálovém duelu. Psychická výhoda bude i vzhledem k nedávné minulosti na straně jeho týmu.

„My se ale nestaráme o to, s kým budeme hrát,“ nabídl v deníku Sovětskij Sport recept, jak z hlavy vyhnat pochyby po předchozích neúspěších, ruský útočník Vladislav Namestnikov. „Pojďme do semifinále jako do poslední bitvy, budeme bojovat za sebe. Stejně jako proti Česku. Ať je soupeřem Kanada, Německo, nebo třeba Itálie, na tom nezáleží...“