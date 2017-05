Za vlast i dějiny. Kanada vs. Rusko: větší bitvy v hokeji nejsou

Kluk jménem Mike měl projednou ve škole uši napjaté na maximum a snažil se, aby mu neuteklo jediné slovo. Učitelé totiž mezi sebou probírali zásadní věc: jak Paul Henderson rozhodl Sérii století proti nenáviděným Sovětům.

„Tehdy jsme neměli televizi, ale kantoři ano. Vzpomínám si, jak fantastická věc to byla, všechno to napětí. Díky tomu jsem začal hokej sledovat,“ líčil loni.

Kanada vs. Rusko Semifinále mistrovství světa začíná v 15:15.

Od roku 1972 a památných střetů Kanaďanů s komunistickou říší se svět proměnil. Z Mikea Babcocka se stal nejuznávanější trenér planety a Série století se mu evidentně zažrala pod kůži - do svalů, cév i do jeho hokejové duše. Právě pod Babcockem Kanada zničila Rusko na posledních dvou olympiádách ve Vancouveru a Soči i loni v semifinále Světového poháru.

Jakmile se NHL zastaví a na led vkráčejí ti nejlepší z nejlepších, Rusové nezvykle úpí. Do série políčků spadá i porážka z finále pražského mistrovství světa, kde Kanada vedená Sidneym Crosbym vyučila tlupu Alexandra Ovečkina 6:1.

Válku studenou nahradily „hvězdné války“, jak se přezdívá měřením, v nichž úřadují Crosby s Ovečkinem. V sobotu si na jejich generálské pozice v Kolíně nad Rýnem stoupnou jiní. Za Kanadu MacKinnon, Giroux, Skinner a další opory klubů NHL, za Rusko fantasticky rozjeté útočné duo Kučerov, Panarin, brankář Vasilevskij a další esa.

Bude to střet jako hrom. „Předčasné finále,“ řekl pro deník Sport Express první šéf KHL Alexander Medveděv. „Tenhle zápas nám ukáže všechno, co je na moderním hokeji tak krásné.“

Je logické, že už se na led v takové míře nepřenáší ideologická rivalita, mnozí ze soupeřů spolu nastupují v klubech NHL. Což neznamená, že by duchové minulosti aspoň na chvíli neopustili své hroby.

„Že náš kouč Znarok ještě proti Kanadě nikdy neuspěl? My je taky do Série století neporazili!“ vytasil dějinné příklady třeba legendární gólman Vladislav Treťjak.

I zástupci mladší generace o těchto kláních slyšeli, ale čím nižší věk, tím menší žár. „Z Kanady se nám kolena rozhodně nerozklepou,“ uvedl útočník Vladislav Naměstnikov, ročník 1992. „Vlastně nám ani nezáleží na tom, s kým hrajeme. Podstatné je nechat na ledě všechny síly a rvát se jeden za druhého.“

Těžko to v Německu bude stejné jako při Sérii století a Hendersonově střelecké magii. Jako na Kanadském poháru 1981, kdy Treťjak aspol. znemožnili hrdou zemi finálovou výhrou 8:1 v Montrealu. Jako při asi nejšpinavější chvíli celých dějin hokeje, kdy se mladí Kanaďani a Sověti servali na juniorském šampionátu v Piešťanech 1987.

Ale zápas by to měl být skvělý. „Je jedno, že se třeba nepotkáváme tak často jako v minulosti. Je to pořád Kanada proti Rusku; velikosti těchto utkání rozumí každý. Stejně velká jsou pak i očekávání fanoušků,“ líčil loni Crosby.

S ním Kanada uspěla. A bez něj?