Kanaďan Sundher si Olomouc zamiloval: Dřel jsem, abych týmu víc pomohl

V prvním přípravném zápase dvou extraligových soků zdolala Olomouc doma nováčka mezi elitou Jihlavu těsně 2:1. Skóre otevřel v závěru druhé části zkušený bek Lukáš Galvas, který Hanáky posílil z Třince, ale Václav Rezek stihl záhy vyrovnat. Na začátku třetí dvacetiminutovky rozhodl 19letý bek Lukáš Spurný. „Z pohledu toho, kolik dnů na ledě máme za sebou, jsme hráli celkem slušně. Sice jsme udělali celkem dost chyb, nicméně našel bych v našem výkonu i pasáže, které se opravdu povedly,“ řekl mladík klubovému webu. „Na to, že pro obě družstva šlo o první přípravný zápas, hrálo se celkem ve vysokém tempu, a to i přes horko, které na stadionu panovalo. Nepřesnosti a nedorozumění k tomu samozřejmě patří. Utkání určitě splnilo svůj účel,“ pochvaloval si kouč vítězů Zdeněk Venera. Komplikací a kaňkou bylo zranění útočníka Romana Vlacha, kterého nešťastně zasáhl puk do obličeje. „Během zápasu odjel do nemocnice s podezřením na prasklou lícní kost,“ přiblížil Venera. Pravděpodobně mu tak bude chybět ve čtvrtečním (17.00) druhém přípravném domácím utkání proti Třinci.