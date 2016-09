Kde ležíte na mapě? Vyměníš si dres? Jak se vzpomíná na Kanadský pohár

Pouzarovýma očima

„Bude to dobrá konfrontace, teď je turnaj otevřený pro všechny. Ale jak vymysleli ten evropský a kanadsko-americký tým. Nevím, co to vůbec je. Odpadlíci, kteří se jinam nedostali, si udělali tým. Roli hraje komerce... A Česko? Mužstvo nebude tak silné jako tenkrát v 76. roce. Všichni jsme byli doma, hráli jsme spolu iks let, mužstvo bylo sehrané. Máme sice profesionály z NHL, ale někteří se omluvili a třeba i Rusko má problém udělat z individualit tým.“