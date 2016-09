Brankář Vejmelka věří, že se třebíčský hokejový tým posunul dopředu

„O gólmanech zatím ještě nemáme jasno. Uvidíme až na rozbruslení,“ uvedl Sobotka. „Máme nějakou dohodu, ale ta je mezi námi a Brnem. To bych nechtěl přes noviny zatím řešit.“

S největší pravděpodobností duel bílých hvězd s Přerovem odchytá brankář extraligové Komety Brno Karel Vejmelka. Ani jedenadvacetiletý odchovanec Horácké Slavie však nevěděl, zda tomu tak skutečně bude.

SK Horácká Slavia Třebíč Brankáři 30 Pavel Jekel - 4. 7. 1995

18 Dominik Svoboda - 21. 4. 1995

50 Karel Vejmelka - 25. 5. 1996 Obránci 7 Tomáš Bartejs - 4. 9. 1992

14 Václav Čejka - 18. 5. 1990

90 Lukáš Hort - 22. 10. 1996

64 Patrik Koch - 8. 12. 1996

6 Martin Lojek - 19. 8. 1985

55 Ján Niko - 27. 7. 1990

93 Jakub Schejbal - 15. 7. 1993

87 Jiří Wasserbauer - 26. 10. 1997

34 Jan Zdráhal - 26. 5. 1991 Útočníci 26 Martin Čech - 26. 7. 1984

10 David Dolníček - 6. 2. 1979

9 Roman Erat - 12. 5. 1979

20 Tomáš Havránek - 4. 5. 1998

62 Jozef Huňa - 3. 9. 1996

95 Marcel Juráň - 9. 11. 1995

77 Richard Kristl - 14. 12. 1995

19 Silvester Kusko - 2. 5. 1995

66 Jan Milfait - 29. 12. 1991

44 Petr Mrázek - 17. 8. 1994

8 Lukáš Paták - 19. 9. 1992

88 Milan Přibyl - 11. 4. 1984

63 Matěj Psota - 24. 1. 1994

11 Adam Raška - 26. 11. 1994

80 Jiří Všetečka - 15. 10. 1996

51 Jan Wasserbauer - 5. 1. 1993

97 Radim Zohorna - 29. 4. 1996

Pomoct mateřskému klubu byste se ale asi nebránil, že?

Když bude možnost a nebudu nastupovat v Kometě, tak si v Třebíči určitě rád zachytám. Znám místní kluky, prostředí... A vždycky je tam super atmosféra. Takže jo, určitě tomu budu nakloněný. A nebudu se tomu bránit.

Za Třebíč jste nastoupil už minulý čtvrtek, v jejím posledním přípravném zápase v Jihlavě. Jaká generálka byla?

Hodně vyhrocená, ostatně jako každý zápas s Jihlavou. Bylo v ní hodně osobních soubojů, hodně vyloučených. Některé zákroky byly i za hranicí, si myslím. Jen mě překvapilo, že nepřišlo tolik lidí, jako jsem si myslel. I když to byl jen přípravný zápas, z minulých let vím, že na duel Jihlavy a Třebíče vždy přišlo hodně diváků.

Dvakrát jste v utkání prohrávali, v obou případech jste dokázali vyrovnat. Nakonec jste ale padli v prodloužení. Jak výsledek hodnotíte?

Myslím, že ten zápas už měl takový ligový náboj. Byla to pro nás, pro Třebíč, dobrá generálka. Abychom věděli, jak na tom jsme. A výsledek 3:2 v prodloužení napovídá tomu, že to bude jako vždy hodně vyrovnané. A že Třebíč je konkurenceschopná.

Absolvoval jste před duelem s Jihlavou s Třebíčí nějaký trénink? Nebo jste přijel až na samotné utkání?

Ne, byl jsem tam jen na zápas. Jinak jsem v Brně.

Změny v kádru Příchody

Adam Raška, Petr Mrázek, Tomáš Havránek (všichni Kometa Brno), Jan Zdráhal (Pardubice), Jan Milfait (Šumperk), Lukáš Paták (Moravské Budějovice), Martin Lojek (Žďár nad Sázavou), Tomáš Bartejs (Žlobin), Pavel Jekel (Technika Brno), Jozef Huňa (Benátky nad Jizerou), Lukáš Hort, Jiří Všetečka, Jiří Wasserbauer (všichni juniorka Třebíče) Odchody

Matěj Pekr (Kladno), Petr Polodna, Jakub Bartoň (oba Basingstoke), Marek Švec (Karlovy Vary), Rostislav Malena (konec kariéry), Charles Baldwin, Jakub Šaur, Matič Podlipnik (Lyon), Petr Štindl, Dominik Pokorný (oba Vsetín)

Takže jste asi všechny spoluhráče neznal. Tým se přes léto hodně obměnil.

Docela dost kluků jsem viděl poprvé. Myslím, že se to přes léto obměnilo k lepšímu a pohlo směrem dopředu. Že to bude o něco lepší než minulá sezona. Zatím to podle kádru vypadá, že by se mohlo dařit. Nebo v to alespoň všichni doufáme. Hodně hráčů je mladých, ambiciózních. Takže si myslím, že to bude jen ku prospěchu. Snad se bude dařit.

Zmiňujete, že jste nyní v Brně. V něm jste se dostal do situace, kdy se o místo jedničky perete s dalším extřebíčským brankářem Markem Čiliakem. To je zajímavá konfrontace.

Je to zajímavé. Máru znám už delší dobu. Potkal jsem ho poprvé, když byl ještě v Třebíči. I když já jsem v tu dobu působil v mládežnických týmech. Teď je to pro mě zase nová výzva. Přechytat ho a dostat se přes něj do brány. Takže rozhodně motivaci mám.

Podle letní přípravy to ale zatím vypadá, že byste v Kometě měl plnit spíše roli dvojky.

Je to dost pravděpodobné. Ale doufám, že roli dvojky budu plnit co nejméně. Že i v Kometě se dostanu hodně do brány. Budu se o to snažit. A doufám, že moje výkony budou nasvědčovat tomu, abych si zachytal.

Z tohoto pohledu by se zápasové vytížení v Třebíči mohlo hodit.

To určitě. Měl bych zápasový rytmus. Rozhodně pro mě bude lepší jezdit do Třebíče a chytat alespoň tam než jenom sedět v Brně na střídačce.