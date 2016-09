V kabině je pohoda, říká karlovarský obránce Šidlík před sezonou

V jeho středu jsou ovšem bývalí mládežničtí reprezentanti. Třeba obránce Petr Šidlík, který se oklikou znovu vrátil do Karlových Varů. „A líbí se mi tady, šel jsem do známého prostředí,“ říká sympatický zadák.

Také jemu se zamlouvá styl hokeje, který po mužstvu chtějí trenéři. Bruslení, hodně pohybu, agresivita, napadání. I díky své postavě - nevysoké - si Šidlík pochvaluje nový systém. Tým v přípravě vyhrával, i když třeba Chomutov v úterý nedorazil v nikterak silné sestavě a své hlavní opory a uvažované tahouny šetřil. Nedorazil ani hlavní kouč Růžička.

Pro Vary to byla vysoká výhra, tolik potřebná k získávání sebedůvěry. „Zase jsme do zápasu dostali o trochu víc z věcí, které zkoušíme v tréninku,“ říká Petr Šidlík.

V pátek čeká jeho tým poslední zápas přípravy, od 18.00 hodin hraje Energie doma s pražskou Slavií. Pak už se jede na ostro, za týden v pátek hraje v Chomutově, který v úterý přejela v KV Areně 6:2 (4:0, 0:0, 2:2).

Překvapilo vás, s jakou sestavou Chomutov přijel?

Loni jsem tam hrál, ale z té sestavy jsem osobně znal asi tři čtyři kluky. Bylo jasné, že nepřijedou plní. Za týden s nimi hrajeme první kolo extraligy, asi nechtěli prozradit svůj systém. (úsměv)

Má přesto výhra svou váhu?

Jo, určitě. Hlavně po loňské sezoně je dobré, že se daří. Loni se snad nevyhrál ani jeden přípravný zápas. Teď se vyhrává, daří se nám. Kdybychom prohrávali, nálada a chuť upadne. V kabině je pohoda, makáme od první do poslední minuty. Tyhle zápasy jsou o tom dostat co nejvíc věcí z tréninku na led. Snažíme se pilovat detaily.

Porážíte ale hlavně týmy z první ligy. Musí trenéři náladu krotit?

Všichni jsme si vědomi toho, že jde zatím jen o přípravu a hlavní část teprve přijde. Nemyslím si, že je v kabině nějaká euforie. Hráli jsme víc prvoligových týmů, ale taky jsme třeba porazili Litvínov u nich. A to byli plní. Spíš takový vzkaz soupeřům, kteří to asi dřív brali: přijedou Vary, budeme mít body. Pilujeme náš systém, co chceme hrát.

Který ze zápasů byl nejlepší?

Já odehrál asi tři zápasy, měl jsem nějaké zranění. Moc jsem toho neodehrál ani neviděl. Z mého pohledu hned první zápas, kdy se nám dařilo. Ale co jsem slyšel, v Jihlavě se hrál velmi dobrý hokej.

Už je systém dokonalý?

Teď už jenom dopilujeme detaily. Teď jsme to dostali do hlav, abychom to všichni pochopili, což bylo nejdůležitější. (úsměv) Děláme ty věci na tréninku. Myslím, že už chybí opravdu detaily. Když se naskytne nějaká nová situace, která v zápase vždycky přijde, abychom ji uměli vyřešit a zahrát. Musíme umět reagovat.