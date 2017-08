Vyhrávat. Jiná cesta není, říká karlovarský Beránek o první lize

V přípravě se Karlovým Varům daří, po skalpu extraligové Mladé Boleslavi přehrály naposledy ve čtvrtek doma Kladno 4:1. A to nemusel hrát nikdo ze zkušenějších hokejistů. Mladíci Rytíře skolili čtyřmi góly. „Pořád je v naší hře dost chyb, ale pomalu se blížíme do finiše přípravy a začínáme pilovat přesilovky a podobně,“ říká útočník Ondřej Beránek.

V prosinci mu bude teprve dvaadvacet, ale klidně může být tahounem mužstva. Potenciál ukázal už na jaře, kdy zkroušenou Energii zkoušel držet mezi elitou. „Je jedno, kdo góly dává. Mně se loni na konci dařilo, ale potřebujeme být úspěšní jako tým,“ dobře si uvědomuje forvard karlovarské Energie.

Jak důležitá jsou vítězství pro psychiku týmu?

Nezáleží na soupeřích, mnohdy ani pořádně na výsledcích. Zkouší se nové věci, nový systém - jestli všechno funguje. Snažíme se věci z tréninku přenést do zápasu. Teď jsme porazili Kladno, pořád jdeme do zápasů z dvoufázových tréninků. Odpracovali jsme zatím každý zápas, což je dobré.

Zvedla sebevědomí výhra nad Mladou Boleslaví?

Boleslav je extraligový tým, level je trochu vyšší. Proti Litoměřicím nebo Kladnu jsme přivykli na jinačí hokej, prvních deset minut jsme zbytečně lítali. Hráli jsme nahoru dolů. Pak jsme se do toho dostali, dokázali reagovat. Pro nás je důležité do sezony umět reagovat na soupeře.

Už Energie zjistila rozdíl mezi extraligou a první ligou?

Proti prvoligovým týmům se víc bruslí, víc se sráží. V extralize je víc chytrosti, hokejovosti.

Bude takový hokej týmu sedět?

Jsme tu dobře složený tým. Dvě lajny zkušených kluků, pak my mladí. Musíme si zvyknout a vyhrávat. Jiná cesta není. (úsměv)

Výkon už se blíží představě pro sezonu?

Pár systémů už máme zažitých, dolaďujeme detaily. Samozřejmě nějaké chyby uděláme, ale už se takřka blížíme tomu, co chceme hrát. Příprava je ve finiši, už cvičíme přesilovky, zkoušíme různé speciální týmy. Sezona se blíží, za pár dnů už hrajeme a musíme být připraveni.

Jaká nálada panuje po sestupovém létě?

Už nevrátíme, co se stalo. Bohužel jsme sestoupili. My chceme extraligu hned do Karlových Varů vrátit, protože fanoušci si tu soutěž rozhodně zaslouží. Je tu krásná aréna, vynikající zázemí. Extraliga sem patří. My uděláme všechno pro to, abychom cíl splnili a vybojovali extraligu zpátky.

Dlouho vás sestup v noci budil?

Mně to docházelo postupem času, nešlo o nic příjemného. Ale to je minulost, my se nesmíme koukat dozadu, co bylo. Je úplně jedno, jestli se mi na jaře dařilo, nebo ne. Je jedno, jestli dá gól ten, nebo ten. My potřebovali zvládnout baráž, což se nám nepovedlo. Hokej je týmový sport a na sestupu máme vinu všichni.

Změnila se po jarních výkonech vaše pozice v týmu?

Pořád je tu velká konkurence, je nás tu hráčů na šest formací. Jsou tu vynikající hráči, pořád máme motivaci se zlepšovat a makat na sobě. My se snažíme, abychom tu zůstali a hráli co nejvíc.

Bude hrát Energie úplně jiný hokej než loni?

Trenér Pešout má své systémy a věřím, že s nimi budeme úspěšní. Je to výborný trenér, nemůžu říct špatné slovo. Nepřináší nic extra nového, budeme chtít vhodně reagovat na soupeře. Hrát určený systém, pak se k nám přikloní štěstí a budeme vyhrávat.

Zase budete hrát aktivně, agresivně?

Nechceme hrát žádný hurá hokej nahoru dolů. Náš hokej musí mít hlavu a patu. Samozřejmě jsou tu rychlí hráči, ale každý z nás musí přidat nějakou ingredienci. (úsměv)