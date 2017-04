Zpátky do extraligy? Hned za rok, plánuje karlovarský Skuhravý

V hokejové extralize zažil s Karlovými Vary všechny úspěchy, v roce 2009 se radoval ze zisku mistrovského titulu, v neděli večer byl Václav Skuhravý také přímým účastníkem pádu zdejšího klubu z nejvyšší soutěže. Západočeši sice dokázali v posledním kole baráže porazit České Budějovice, v extralize se přesto neudrželi. „Je to velké zklamání a pocity se moc nedají popsat. Vše je čerstvé. Nepodařilo se nám zachránit extraligu, takže hodnocení sezony je negativní,“ prohlásil kapitán Energie.

Karlovy Vary se přitom na baráž chystaly prakticky celou sezonu. „V soutěži jsme byli braní jako největší outsider a většinou jsme se pohybovali na posledním nebo předposledním místě. V play-out jsme sice měli pár povedených zápasů, ale to bylo proto, že soupeři proti nám nehráli na sto procent. Do baráže jsme nevstoupili dobře, pořád byly rozdíly kolem jednoho bodu, ale nepodařilo se nám extraligu uhrát,“ zhodnotil Skuhravý sezonu.

Západočeši nakonec za Pardubicemi a Jihlavou zaostali jen o bod. „Nebylo to o štěstí. V každém zápase jsme vedli, ale nedokázali jsme ho udržet do konce,“ ví osmatřicetiletý útočník. Dalším důvodem nezdaru byl podle něj fakt, že doma Energie prohrála tři zápasy. „A to je hodně,“ dodává.

„V celé baráži se ale vyhrávalo spíš venku než doma,“ připomíná, že v KV Areně jeho tým získal jen sedm bodů z 18 možných. Podobně však na tom byly i Pardubice a České Budějovice. Energie od zisku historického titulu nikdy nepostoupila do play-off, jednou hrála předkolo, jinak vždy bojovala ve skupině o umístění na 11. až 14. místě. A poslední dva roky i v baráži. Klub tak prakticky postupně padal níž a níž.

„Co je za tím propadem? Určitě to bylo finanční stránkou, kraj není moc silný. Je zde nejméně lidí v celé republice, není tady dálnice na Prahu. Můžeme být rádi, že nás Sokolovská uhelná a další firmy sponzorují. Jsou zlaté,“ uvedl Skuhravý a ocenil i podporu zástupců města a kraje.

Teď se Západočeši budou snažit okamžitě postoupit zpět do nejvyšší soutěže. „První rok je to vždy nejjednodušší. Mělo by se co nejvíc tlačit, abychom se vrátili. Čím víc se to prohlubuje, tím je horší dostat se zpátky,“ podotkl útočník s více než 800 zápasy v nejvyšší soutěži. Drtivou většinu z nich přitom odehrál právě v Karlových Varech.

Skuhravého a spol. potěšilo, že je i na poslední zápas přišli podpořit fanoušci. Do KV Areny zavítalo 4 291 diváků, což byla nejvyšší návštěva v baráži a jedna z nejvyšších v sezoně. „Byli fantastičtí,“ pochválil také diváky po utkání. „Skvělí ale byli celou sezonu a my jsme rádi, že chodili,“ dodal Skuhravý.