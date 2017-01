Čtyři body za víkend a Karlovy Vary už nejsou poslední

Nedělní výhra nad Zlínem 4:1 se zrodila ve druhé třetině, v níž Energie dala tři branky. První gól duelu ale nebyl pro karlovarské diváky ničím vyjímečným. Do vedení šli totiž hosté, v čase 06.33 se prosadil Kotvan. Na vyrovnání se čekalo do 16.26, kdy Milan Mikulík využil přesilovou hru.

Prostřední část rozřešila tajenku rozdělení bodů. Ve 24.47 se trefil Petr Stloukal, ve 28.01 Sebastián Gorčík a v 34.14 Václav Benák. Tím byl sice gólový příděl v zápase vyčerpán, ale domácím hráčům a divákům to vůbec nevadilo.

Energie na Zlín umí, hlavně v domácím prostředí. Ve třináctém kole porazila ševce 7:4 a plný bodový zisk slavila Tlačilova armáda bojovníků také nyní.

Vary rozhodly ve druhé třetině, ta první byla ještě vyrovnaná. Ovšem během prostředního dějství se v rychlém sledu prosadili Stloukal s Gorčíkem, následně zvýšil Benák. Hokejisté PSG se pokoušeli odpovědět, ovšem předchozím bodíkem ze Sparty posílení domácí dokráčeli k vítězství. Energie slaví celkově devátou výhru sezony v normální době, v lednu se podobně radovala také po utkání v Pardubicích. Následují dva karlovarské výjezdy na kluziště soupeřů, v pátek do Chomutova, v neděli do Liberce.

Bod ze Sparty je cenný

V pátek Vary vybojovaly velmi cenný bod v Praze, kde se Spartou prohrály až v prodloužení 2:1. Sparťanský útočník Lukáš Pech si zápasy proti svému někdejšímu působišti Karlovým Varům vychutnává a i třetí souboj s Energií v této sezoně rozhodl vítěznou brankou. Třiatřicetiletý centr, který přišel ze západočeského klubu v roce 2013, rozhodl v čase 63:18 o vítězství 2:1 v prodloužení.

V utkání si připsal Pech dva body za gól a asistenci stejně jako další exkarlovarský útočník Petr Kumstát. „Myslím, že je náhoda, že se to podařilo zrovna nám,“ komentoval Pech svou další rozhodující branku proti celku, v jehož dresu zasáhl do nejvyšší soutěže ve 12 sezonách a s kterým v roce 2009 získal titul.

„Jsme rádi, že jsme vítězný gól dali my a neztratili dva body. I když i ten jeden je pro nás ztráta,“ doplnil k urputnému boji s posledním týmem tabulky. „Byla to taková holomajzna. Vary hrají bránící styl, sice napadají a jsou aktivní, ale špatně se proti nim prosazuje. My se málo tlačíme do branky, když už vystřelíme, nikdo necloní. Pak není tlak. Nešly nám přesilovky.“

Fanoušci v O2 areně viděli během prodloužení více vyložených šancí než za celou základní hrací dobu. „Hra tři na tři je houževnatá, rychlá a nahoru dolů. Jeden udělá chybu, soupeř může hned trestat. Venca Skuhravý měl předtím asi tři dorážky, ale spadl. Další jejich hráč jel sám na branku, ujelo mu to. Bylo to pravidlo nedáš, dostaneš,“ oddechl si Pech.

Vary prohrávaly od 36. minuty po brance Kumstáta, vyrovnání se dočkaly po 80 sekundách třetí třetiny, individuálně se prosadil přes obranu Sparty bek Martin Rohan.

„Zachytil jsem puk na modré a viděl díru mezi dvěma hráči, hned jsem tam vjel a pak už jsem si to jen dával z bekhendu na forhend a hned střílel nahoru,“ popsal akci Rohan, který se trefil poprvé v sezoně.Nakonec z toho byl celkově bod. „Bod ze Sparty je určitě dobrý. Bohužel jsme měli v prodloužení ještě dvě gólové šance, které se nám nepodařilo využít. A pak jsme gól dostali,“ litoval Rohan.

„Musím kluky pochválit, protože bojovali. Byl to pro nás těžký zápas. Víme, že Sparta je hrozně kvalitní soupeř. Jsme rádi, že jsme tady uhráli bod. Závěr třetí třetiny nebyl jednoduchý, tam jsme ustáli dvě přesilové hry soupeře. Sparta mohla klidně rozhodnout a nemuseli jsme mít nic. Na druhou stranu nás trošku mrzí to prodloužení, v něm jsme měli dvě velké šance, které jsme nedali. Soupeř pak rozhodl a získal extra bod, který by byl pro nás zlatý. Bohužel ho nemáme a jsme rádi aspoň za ten jeden,“ dodal asistent karlovarského trenéra Milukáš Antoník.