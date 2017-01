Šli jsme do brány, chválí spoluhráče karlovarský Mikulík

Pětidenní pauza mezi zápasy. Energie se na páteční duel v Chomutově chystá v lepší náladě, o víkendu získala čtyři body. Zápas proti Zlínu hezky zkopíroval probíhající sezonu. Po překvapivé výhře nad favoritem kolaps. Převedeno do jednoho klání: po bídné třetině zase dvacetiminutovka snů. Rozhodla zápas třemi góly. „Řekli jsme si v šatně, že musíme změnit přístup, a odehráli jsme druhou třetinu dobře,“ těší útočníka Milana Mikulíka.

Svou trefou v 17. minutě nastartoval domácí výběr. Pak už byl na ledě jenom jeden tým. A paradoxně právě v početních výhodách Vary zlomily zápas. V činnosti, která jim tolik nejde. Recept? Jednoduchost, střela, clona před brankou. „Věřím, že si to přeneseme i do dalších zápasů a bude nám to padat,“ přeje si zkušený Mikulík.

Proč Energie nahodila motory až po přestávce?

Přistoupili jsme k zápasu proti Zlínu špatně, trochu nás překvapili jiným systémem. Naštěstí jsme se s tím včas srovnali a do pauzy se nám podařilo dát gól. Pak už jsme nastoupili úplně famózně do druhé třetiny. Napadaly nám tam góly a bylo nás plné hřiště.

Co bylo třeba změnit?

Hlavně důraz do branky. Cpali jsme se před brankáře, hráli jsme hodně kolem brankoviště, ne někde po rozích. Vytvářeli jsme tlak na obránce soupeře, tím je nutili k chybám a z toho pramení šance. Oni toho museli mít plné brusle, pořád jsme byli kolem branky a snažili se tečovat a dorážet.

Dvacet střel za třetinu. Proč to nejde v každém utkání?

Nevím. Snažíme se jednoduše zakončovat v každém zápase, ale rozdíl je v zakončení, protože spoustu šancí neproměníme a góly nám nepadají. Proti Zlínu se nám střelecky zadařilo, kéž by to pokračovalo v dalších zápasech. Dáváme málo branek a docílit jich musíme právě takovou hrou.

Z jednoduché šablony vyšly i góly v přesilovkách.

Přesně tak. Můj gól byla domluvená a secvičená akce. Venca (Skuhravý) dobře cloní, práci na brankovišti dělá famózně. Jdu z pravého mantinelu do zakončení, v tu chvíli Venca odstoupí a je to tam. Měl jsem půl brány volné, padlo to tam.

Přesilovky ale vaší zbraní ne- jsou, že?

No ale v neděli nám vyšly. Právě tou jednoduchostí, že jsme šli do brány a clonili. Takové zápasy potřebujeme, kdy nám tyhle puky do branky spadnou. Musíme střílet, protože bez střel góly nedáme.

Můžou vás nakopnout i do dalších zápasů?

Jde o klid na hokejkách a získání nějaké pohody, člověk si musí věřit, nebát se vzít situaci na sebe. Dneska každý mančaft výborně brání, soupeřovu přesilovku si nastuduje a má specializované hráče na oslabení. Není lehké hrát tuhle situaci. Když budeme mít pohodu, snad jsme si ji udělali, tak nám v každém utkání jedna dvě vyjdou a hned se zápas může vyvíjet jinak.

Navodí pohodu i čtyřbodový víkend?

Určitě, my jsme na Spartě byli moc rádi za bod. Podali jsme týmový výkon, byli jsme semknutí a hráli pospolu jako jeden tým. Sparta je doma strašně silná, bod nás hodně nakopnul a proti Zlínu nám napadaly nějaké góly, super víkend.

Finiš sezony se blíží, narůstá nervozita?

To bych neřekl, spíš se soustředíme na každý zápas a chceme ho odehrát nejlépe, jak umíme. Vnímáme, že začala klíčová fáze sezony. Utvrdili jsme se v tom, že když budeme hrát dobře zezadu a proměníme nějaké šance, jsme schopni porazit i silné týmy. Mužstvo je bruslivé, šance si vypracujeme v každém utkání. Nám stačí vyhrávat 1:0, 2:1. To by bylo super.