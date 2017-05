Do karlovarského hokejového útoku se vrací útočník Balán

„Byli jsme s hráčem delší dobu v kontaktu, neboť jsme věděli, že ve Vítkovicích úplně nefunguje spolupráce mezi hráčem a trenérem Petrem. Nakonec Standa Balán ve Vítkovicích smlouvu ukončil dohodou a my jsme se s ním dohodli na smlouvě na jeden rok s automatickou opcí v případě postupu do extraligy. Hledali jsme konstruktivního hráče, který je schopen hrát přesilovky, a který má dostatek zkušeností na to, aby posílil naši ofenzivu. Jelikož jsme se Standou měli velmi dobré zkušenosti z doby, kdy u nás působil, proběhlo jednání rychle, neboť i hráč měl velký zájem se do Karlových Varů vrátit,“ uvedl na adresu nové posily pro klubový web generální manažer Miroslav Vaněk.

Stanislav Balán v mládí prošel všemi mládežnickými reprezentacemi, většinu extraligové kariéry odehrál za Zlín, za který debutoval v nejvyšší soutěži v sezoně 2003/04. V témže ročníku také vybojoval s českou reprezentační osmnáctkou bronz na Mistrovství světa v běloruském Minsku.

V létě roku 2004 si šikovného útočníka vybral v 7. kole draftu NHL tým Nashville Predators, nejslavnější soutěž světa však Balán nikdy nezkusil a sezonu 2005/06 strávil v juniorské WHL, kde hájil barvy týmu Portland Winter Hawks.

Po roční zámořské anabázi se vrátil zpět do České republiky a kam jinam než do Zlína, kde odehrál dalších pět extraligových sezon. Za hranice se Balán vydal opět v sezoně 2011/12, kdy okusil v dresu popradského Lva Kontinentální hokejovou ligu. Ve stejném městě si později zahrál i slovenskou extraligu.

Když se po dvou letech na Slovensku znovu rozhodl k návratu do české extraligy, nezamířil však do Zlína, nýbrž do Karlových Varů. Na západě Čech pobyl dvě sezony, ve kterých patřil k nejproduktivnějším hráčům. Doposud poslední štací jedenatřicetiletého útočníka byly Vítkovice, v jejichž dresu odehrál Balán dvě sezony, poté se znovu rozhodl vydat do známého lázeňského města, se kterým se pokusí vybojovat postup do nejvyšší tuzemské soutěže.