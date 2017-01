V pátek půjde o všechno, burcuje karlovarský obránce Harant

„Pokud i tam prohrajeme, pak už se nám hodně vzdálí a bude ještě hůř.“ Poslední výkon doma proti Litvínovu však z pohledu posledního týmu tabulky příliš přesvědčivý nebyl. „Hráli jsme strašně,“ sklopil po utkání hlavu obránce Tomáš Harant. Úroveň boje nezvedl ani jeho vítěz, který těžil z karlovarských chyb.

Pozitiva Vary hledají těžko. Hrály špatně, pohrdly dvouminutovou přesilovkou pět na tři. Střelecky se souží a proti Pardubicím potřebují zvednout zplihlý střelecký prapor. „Dáváme strašně málo gólů, nevěříme si. Potřebujeme pár zápasů za sebou, které se nám povedou, spadnou nám nějaké góly,“ vzývá Harant.

Prohra, ani výkon vás nemůže těšit.

Ne, to teda rozhodně ne. Určitě ne!

Jak to, že Energie hrála tak bídně?

Potýkáme se s tím od začátku sezony. Když k nám přijede hokejový bruslivý soupeř, jsme schopni se mu přizpůsobit. Ale když tady byl Litvínov, odehrál zápas víceméně na třech nohách... Nejsme zvyklí určovat tempo hry, v úterý nás to stálo tři body.

V zápase týmu chybělo snad všechno.

Přesně tak. Chyběl nám pohyb, důraz. Nejsme schopni se pořádně dostat do zápasu. Dáme kontaktní nebo vyrovnávací gól a chvíli na to po naší chybě už zase prohráváme. Sebevědomí nám samozřejmě chybí. Potřebujeme se chytit, dát nějaké góly, náš největší problém.

Jak moc sebedůvěru srazí, když Litvínovu doslova namažete na dva góly?

(ušklíbne se) Jistě že to nikomu nepřidá, ale člověk musí jít dál. Všichni se snaží makat a pak jim naší chybou nabídneme takové šance. Soupeř má hráče schopné trestat naše hrubky.

Ze dvou domácích zápasů nula, i to vás sráží?

Je pravda, že ideálně doma potřebujeme nakopnout a udělat nějaké výhry. Teď jedeme do Pardubic, kde víceméně hrajeme o všechno. Pokud i tam prohrajeme, pak už se nám hodně vzdálí a bude ještě hůř. Potřebujeme urvat tři body a vrátit se ke hře z minulých zápasů. Prohrávali jsme o gól, ale hokej byl z naší strany dobrý. Proti Litvínovu jsme odehráli asi nejhorší duel sezony.

Berete víkend jako důležitý dvojboj?

Je to příležitost se zase vrátit do hry, být na kontakt. Potřebujeme být na kontakt a nebýt outsiderem celé soutěže.

Extraliga je v klíčové fázi, týmy na hraně musí stahovat. Váš úkol?

Nejsme v nějaké depresi, máme mladý tým a tolik si to nepouštíme do hlavy. Jdeme zápas od zápasu. Naší hlavní nevýhodou je málo branek, na jeden gól se těžko vyhrává a my se v koncovce hodně trápíme. Jsme schopni si vypracovat šance, ale prostě nám to nepadá.

Do hlav si výsledky nepouštíte, ale jsou rozhodující.

Máte pravdu, ale zase my nehrajeme špatné zápasy. Kolikrát by nám stačilo opravdu dát o jednu branku víc a měli bychom body. Věřím, že nám stačí uhrát tři čtyři zápasy a hned si jako mužstvo začneme víc věřit. Musíme proměňovat důležité šance, zatím nás to sráží. Nejsme schopni soupeřovy chyby trestat, naopak soupeř nám góly dává.

Jenom góly vás nakopnou?

Podle mě nejde o jeden zápas, jednu výhru. Potřebujeme nějakou i kratší sérii, kterou se dostaneme do pohody. Dokázali jsme porazit silná družstva, ale musíme si sebevědomí upevňovat. To uděláme, jen když budeme lepší v koncovce a sebereme nějaké body.