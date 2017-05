Hokejové Karlovy Vary v první lize povede Martin Pešout

Hokej

Zvětšit fotografii Martin Pešout | foto: Anna Vavríková, MAFRA

dnes 9:30

Vrátit karlovarský hokej co nejrychleji na extraligovou mapu, to je úkol pro nového trenéra Martina Pešouta. V pondělí už vedl svůj nový tým na prvním tréninku, Energie totiž zahájila přípravu na první ligu a Pešout společně se svými asistenty Tomášem Mariškou a Pavlem Kněžickým už dávali dopoledne svým svěřencům řádně do těla.