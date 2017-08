Když nevyjde Zlín, vrátím se do Ameriky, říká útočník Illo

„Pokud bych ve Zlíně dostal prostor, hrával a byl přínosem pro mužstvo, určitě bych se rozhodl zůstat,“ poznamenal Illo. „A pokud ne, vrátím se do Spojených států, odkud mám nabídky.“

K prvním kontaktům mezi 27letým centrem a klubem Aukro Berani Zlín došlo už v závěru minulé sezony. Z nich vyplynula pozvánka na zkoušku před novou sezonou. O jejím výsledku bude jasno příští týden.

„Zatím z toho mám dobrý pocit,“ pousmál se Illo. „Tréninky jsou náročné, ale to je na začátku přípravy normální. Dvě výhry na úvod nás potěšily, atmosféra je dobrá.“ Zlín mu byl odmala sympatický. Pochází z Povážské Bystrice, takže domů to má jenom hodinu.

„Bylo by plusem hrát tak blízko domova,“ netají se. „Na druhou stranu po deseti letech v Americe by pro mě i pětihodinová vzdálenost byla blízká.“ Pro tuzemské fanoušky představuje neznámou tvář. Není se co divit. Do zámoří odešel v sedmnácti a od té doby strávil v Evropě jedinou sezonu. Před třemi lety nastupoval v Martině, jenže vinou zranění šlo o nevydařené angažmá. V uplynulých dvou ročnících nastupoval v ECHL, které patří v zámořské hierarchii třetí místo za NHL a AHL.

„Je to kvalitní liga, která jde každým rokem nahoru,“ upozornil slovenský útočník. „Je rychlá, tvrdá, fyzická. Až na dvě tři výjimky měli všichni hráči kontrakty s NHL nebo AHL.“ Illo usiluje o angažmá ve Zlíně po své nejpovedenější zámořské sezoně. V celku Missouri Mavericks, který se v létě přejmenoval na Kansas City Mavericks, dosáhl v 53 zápasech na 27 bodů. Vstřelil 15 gólů a na 12 nahrál. Předvedl tak velký vzestup proti předchozímu ročníku, v němž vystřídal tři kluby.

„Trenéři mi v Kansasu věřili, takže jsem dostal hodně prostoru na ledě. Byl to nejlepší rok v mé kariéře,“ hodnotí své působení v klubu, který byl farmářským celkem New Yorku Islanders a St. Louis Blues.

Jako každý hokejista snil o slavné NHL. V roce 2009 jej na 136. místě draftovali Anaheim Ducks. Ale přes kemp si místo nevybojoval.

„Už se tím netrápím,“ uvedl Illo. „Musíte mít i kus štěstí, které mi chybělo. Držím se hesla Co tě nezabije, to tě posílí.“

Naopak si pochvaluje, že v zámoří zvládl vystudovat vysokou školu. Čtyři roky strávil na Bemidji State University v Minnesotě.

„Díky tomu mám otevřené dveře do byznysu. Necítím takový tlak, jako kdybych hrál jenom hokej,“ upozornil. „Zvládnout režim studium-hokej bylo ze začátku náročné. Ale s odstupem času jsem rád, že se mi to povedlo.“