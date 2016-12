Kempný dal premiérovou branku v NHL, na výhru Chicaga to ale nestačilo

Během prosince proseděl Michal Kempný dohromady devět zápasů Chicaga mezi nehrajícími náhradníky. Ve čtvrtek na ledě Nashvillu se však se svým krajanem Michalem Rozsívalem vrátili do sestavy a byla z toho výhra 3:2 po předešlých třech nezdarech.

Češi v NHL: 1. Jakub Voráček (PHI) 38z. - 35b. (11+24)

2. David Pastrňák (BOS) 31z. - 26b. (19+7)

3. Radim Vrbata (ARI) 36z. - 24b. (9+15)

4. David Krejčí (BOS) 38z. - 24b. (8+16)

5. Jaromír Jágr (FLA) 37z. - 21b. (6+15)

6. Michael Frolík (CGY) 38z. - 19b. (6+13)

7. Ondřej Palát (TBL) 32z. - 16b. (6+10)

8. Tomáš Plekanec (MTL) 36z. - 16b. (3+13)

9. Martin Hanzal (ARI) 31z. - 13b. (7+6)

10. Radek Faksa (DAL) 37z. - 13b. (5+8)

Do dalšího duelu pro změnu v domácím prostředí Caroliny si pozici udržel jen Kempný, zkušenější Rozsíval byl opět náhradníkem. Prvně jmenovaný 26letý český reprezentant však o sobě dal pořádně vědět. Běžela 7. minuta utkání, když po zpětné přihrávce kapitána Jonathana Toewse bombou zpoza levého kruhu otevřel skóre a zároveň i svůj střelecký účet kariéry v NHL.

Hurricanes, do jejichž sestavy se znova nevešel útočník Andrej Nestrašil, ovšem na trefu Kempného odpověděli a zásahy Eliase Lindholma a Lee Stempniaka ještě v zahajovacím dějství otočili skóre. To navíc vydrželo až do úvodu třetí třetiny, kdy jej ještě navýšil domácí Jay McClement. Chicago už dokázalo pouze snížit na nejtěsnější rozdíl brankou Vinnieho Hinostrozy z 46. minuty. Asistenci si připsal znova i aktivní Kempný (16:57, +1, 2 střely, 1+1).

Chicago s 51 body sice stále vévodí Západní konferenci, z posledních pěti startů ale jen jednou zvítězilo. Slabší formou z posledních dní se prezentují i hokejisté Philadelphie, pro které byla páteční prohra 0:2 z ledu San Jose už dokonce pátým nezdarem z posledních šesti zápasů.

Flyers se nedaří především v ofenzivě. Během dané série nastříleli jen sedm branek. Lídr produktivity českých hokejistů v NHL a celkově desátý muž tabulky kanadského bodování celé soutěže, útočník Jakub Voráček (20:38, -1, 1 střela), vyšel naprázdno už potřetí za sebou.

Naposledy Philadelphii vychytal nováček Aaron Dell, jenž na svou premiérovou nulu kariéry v NHL potřeboval 21 zákroků. O góly Sharks, kteří již vyhlíží návrat do sestavy uzdravujícího se Tomáše Hertla, se postarali využitou přesilovkou Patrick Marleau a pojistkou ze třetí třetiny Justin Braun.

Komplikací pro hosty kromě porážky bylo i zranění brankářské jedničky Steva Masona. Gólman, jenž při zranění stabilní dvojky Michala Neuvirtha odchytal 20 z posledních 22 zápasů, se zranil po zásahu pukem do ruky po střele bombera Brenta Burnse. Zápas od druhé třetiny dochytal z farmy povolaný Anthony Stolarz. Kvůli zranění v horní části těla v sestavě Flyers navíc chyběl zadák Radko Gudas a aby informací o zraněních nebylo málo, utkání nedohrál ani klíčový bek San Jose Marc-Edouard Vlasic. Soupeř jej nechtěně trefil pukem v obličeji.

Výsledky:

Carolina - Chicago 3:2 (host. Kempný 1+1)

San Jose - Philadelphia 2:0

Vancouver - Anaheim 3:2PP

St. Louis - Nashville 0:4