Olomouckou posilu Sundhera nadchli fanoušci. Byli neuvěřitelní, řekl

Sotva olomoučtí i plzeňští hráči skočili na led a rozkmitali své brusle, aby se několika rychlými kolečky dostali před zápasem do provozní teploty, roztáhli fanoušci na tribuně kanadskou vlajku. Nejspíš aby se nováček v olomouckém dresu Kevin Sundher cítil v plecharéně jako doma.

Pětadvacetiletý rodák ze Surrey, městečka ležícího jen kousek od Vancouveru, se jim odvděčil vítězným gólem dvě a půl minuty před koncem. „Úžasný zápas,“ rozplýval se kanadský útočník ve službách Olomouce.

Jak jste si užil první zápas před domácím publikem?

Je to pro nás velké vítězství. Blíží se konec základní části, každý bod je pro nás v boji o play-off důležitý a nám se podařilo uhrát tři. Kluci odvedli tvrdou práci. Hrál jsem tu poprvé a fanoušci byli neuvěřitelní. Nevěděl jsem, jak budou reagovat, když skočím rybičku, ale byli úžasní.

Co o něm řekli Jan Tomajko, trenér Olomouce: „Kevin Sundher odehrál dva zápasy, kde ukázal, že je výborný bruslař. Drží se na puku, nezbavuje se ho. Jsme s jeho výkonem spokojení.“



Roman Vlach, útočník Olomouce:„Chvilku jsem se s Kevinem bavil a říkal, že si bude potřebovat zvyknout na širší kluziště, je to přece jen jiná hra. Ale zapadl výborně, proti Plzni se trochu uvolnil, dal gól, takže to určitě bude lepší a lepší. Je vidět, že je dravý a jako Kanaďan má od mala naučené chodit před branku. Věřím, že dobře zapadne, a když přidá další góly, bude to perfektní.“

A navíc jste dal vítězný gól.

Vybojovali jsme v rohu puk, obránce ho podržel, já jsem se pak snažil jeho přihrávku jen tečovat a vyšlo to. Bylo dobře, že nás bylo před brankou víc, všichni spoluhráči odvedli dobrou práci.

V čem byla Plzeň nepříjemná?

Ve druhé třetině nás přehrávali, bylo vidět, že taky bojovali o život. Hráli dobře, ale nakonec jsme my udělali ten krok navíc. Podařilo se nám to i díky fanouškům, kteří nám dávali energii navíc.

Jaký jste si po dvou zápasech udělal názor na extraligu a olomoucký tým?

Tým je skvělý. Od okamžiku, kdy jsem sem přijel, se o mě všichni velmi dobře starají. Poprvé jsem sám v Evropě a je pro mě spousta věcí nových, ale všichni se mi snaží pomoct, abych se tu rychle aklimatizoval a cítil se spokojeně, protože tohle je důležité. Liga je rychlá a je tu hodně šikovných hráčů. Základní část se blíží ke konci, a tak doufám, že budu pro tým brzy co nejvíc užitečný.

Olomoucká posila Kevin Sundher měl v hledišti v utkání proti Plzni své věrné fanoušky.

Trenéři vás zatím postavili do útoku s Burianem a Eberlem. Bude to fungovat?

Hrají dobře, jsou to dobří hráči. Cítím, že se dostáváme na stejnou vlnu i tím, jak se mi snaží pomoct a spousta spoluhráčů mluví anglicky. Nikdy jsme spolu nehráli, takže to bude chvilku trvat. Ale jsou velice trpěliví a snaží se, abych zapadl do týmu co nejdříve. Doufám, že se dostanu do dalších šancí a podaří se mi dát nějaké góly.

Ze dvou zápasů máte šest bodů, přinesl jste kohoutům štěstí?

Je super přijít do týmu a začít vyhrávat. A taky k nim trochu pomoct. Doufám, že to tak bude i dál. Každý bod je pro nás důležitý a já jsem tu, abych co nejvíc pomohl do play-off, kam se chceme všichni spoluhráči i fanoušci dostat. Když budeme tvrdě dřít, určitě se to podaří.