Dva Poláškovy góly Novosibirsku k vítězství nestačily

Pětadvacetiletý Polášek, jenž dosud v premiérové sezoně v KHL skóroval čtyřikrát, dnes zaznamenal oba góly v 6. a 58. minutě tvrdými střelami „z první“ v přesilovkách. Svou druhou brankou bývalý sparťanský obránce poslal zápas do prodloužení, v němž také druhým gólem v utkání rozhodl domácí Andrej Alexejev.

Zatímco Novosibirsk si navzdory porážce ve vyrovnané tabulce Východní konferenci udržel naději na play off, Jekatěrinburg ji definitivně ztratil. Utkání v Omsku měl přitom výborně rozehrané. Poté, co byl už po 81 sekundách vyloučen domácí Ilja Zubov za naražení na hrazení na pět minut a do konce utkání, využili hosté dlouho přesilovku díky Koukalovi a Alexeji Vasilevskému.

Po druhém gólu ve 4. minutě stáhli trenéři Omsku z branky Denise Kostina a poslali na led jedničku Dominika Furcha. Český gólman už v dalším průběhu neinkasoval a měl tak podíl na obratu. Domácí si brankami v druhé a třetí třetině vynutili prodloužení, v němž rozhodčí po konzultaci s videem neuznali gól útočníkovi Avangardu Vladimíru Sobotkovi.

Dva dny poté, co českému centrovi v utkání s Chanty-Mansijskem arbitři gól až díky videu přiřkli, přišel Sobotka o vítěznou trefu kvůli předchozímu kontaktu s brankářem.

V rozstřelu Sobotka při dvou pokusech neuspěl, svůj jediný nájezd neproměnil ani Koukal. Rozhodl autor dvou úspěšných nájezdů Nikolaj Lemťugov.

Kontinentální liga

Astana - Novokuzněck 2:3 v prodl.

Chanty-Mansijsk - Novosibirsk 3:2 v prodl. (za hosty Polášek 2+0)

Jekatěrinburg - Omsk 2:3 po sam. nájezdech (za domácí Koukal 1+0)

17:00 Čerepovec - Spartak Moskva, Jaroslavl - Kunlun Red Star, 17:30 CSKA Moskva - Nižnij Novgorod, Dinamo Minsk - Nižněkamsk, Dynamo Moskva - Vladivostok, Jokerit Helsinky - Kazaň, Petrohrad - HK Soči, Viťaz Podolsk - Chabarovsk, 19:30 Dinamo Riga - Lada Togliatti.