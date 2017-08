KHL začíná. Nikdo se k nám nehrne, přiznává kouč Slovanu Říha

Z hokejového Slovanu Bratislava se pod jeho vedením stal tak trochu český tým. A tím také možná líheň reprezentace pro olympiádu. Kromě zmiňovaného Mazance jsou v mužstvu i další adepti na nominaci.

Budete spolupracovat s trenérem národního týmu Jandačem?

To je dotaz na někoho jiného. Rád mu informace předám, ale zatím se neozval.

Bude olympiáda zajímavá bez hráčů NHL?

To se zjistí až během turnaje, na jaké úrovni jsou mladí hráči. Nečekám top hokej, bude to vyrovnanější. Může vyhrát každý. Záležet bude, jak si to sedne.

Jaké dáváte šance českému týmu, který nemá tolik kvalitních hráčů jako třeba Rusové?

Já si myslím, že máme. Ale už se na tom mělo dávno dělat. My pořád lpíme na starších hvězdách. Ano, jsou pořád nejlepší, ale my musíme provokovat mladé, aby se na ně dotahovali. Hráčů je pořád ještě dost. Musí být ochota pracovat nejen u hráčů, ale i u trenérů.

Takže věříte, že může Česko uhrát medaili?

Kdykoli s námi někdo nepočítal, tak jsme překvapili. I s hráči, kterým nikdo nevěřil.

Čím jste do Slovanu nalákal brankáře Mazance, jenž bojoval o místo v NHL?

Jednali jsme s ním delší dobu, ten přestup je malý zázrak. Marek už chtěl chytat, je naší největší akvizicí. Měl by být jedničkou, ale máme ještě Štěpánka a Januse. Jednoho z nich uvolníme.

Získali jste i Řepíka, jenž měl přitom už smlouvu ve Švýcarsku.

Fribourg získal šestého cizince, přitom jich může mít jen pět. Michal byl odstavený a my na to zareagovali jako první. Jsme nesmírně rádi, protože je to reprezentant, zkušený hráč. Pokud bude zdravý a bude mít dobrého centra, tak bude hodně platná osobnost týmu.

Je těžké dostat hráče do Slovanu, když se ví, že klub má problémy?

Pereme se s nimi každý rok. Pokaždé vstupujeme do sezony s tím, že nevíme, co bude. Není jednoduché pracovat s hráči, kteří nemají zaplacené mzdy. Nikdo se k nám nehrne, řada slovenských hráčů, které jsme chtěli, šla raději jinam. Nechtěli riskovat. Slovan se ale snaží, byť to trvá trošku dýl. Na moji práci to má vliv: v kabině se to neustále řeší. Je těžké udržet morálku a bojovnost. Na hráče nejde křičet.

Miloš Říha coby trenér Slovanu Bratislava

Je vůbec z dlouhodobějšího hlediska udržitelné, aby hrál Slovan KHL?

Finanční problémy má ale i spousta ruských klubů. V minulé sezoně jich bylo osm na hraně přežití. Měli jsme tu ruského hráče, který klukům potvrdil, že tam dluží i půl roku. Byť se o tom nemluví.

Vrací se KHL po velkolepém začátku do ekonomické reality?

Ze začátku to byl obrovský boom, byla tam i politická vůle dostat se na úroveň NHL. Peníze tam tekly, gubernátoři i lidé ve městech dělali všechno pro to, aby získali nejlepší hráče a soutěž měla zvuk. Ale ono to nejde jenom penězi. Sto let práce v NHL je vidět, také to neměli zpočátku jednoduché. Teď se to trošku srovnalo. Kluby už to tolik nehrotí, aby za každou cenu hráče přeplatily.

Jak bude KHL vypadat za 10 let?

I v extralize bylo období, kdy sponzoři chodili do klubů, a teď to opadlo. Stejná krize je v KHL, ale kam to spěje, to se teprve uvidí. Jasné je, že jedna firma (Gazprom) nemůže sponzorovat devět klubů. Také záleží, jaká bude politická vůle.

Jak KHL a ruské kluby berou Slovan? Má to těžší?

Záleží na úhlu pohledu. Slovan má vynikající zázemí, atmosféru, zápasy bývají vyburcované a Rusové sem létají strašně rádi. Ti na druhou stranu cizince tolik neberou. Chtějí nad nimi vyhrát, je to pro ně prestiž. To je pořád cítit. Rozdíl je poznat i v postoji určitých lidí. Posíláme třeba video disciplinárce a cítíme, že naše případy rozhoduje jinak. I to musí člověk skousnout, protože soutěž řídí a pískají Rusové. Síla Slovanu není taková, jaká by měla být.

Vy už v KHL působíte roky. Proč vám soutěž tak vyhovuje?

Protože mi v ní věří. Rusové mají rádi, když někdo bojuje do poslední chvíle. Líbí se jim vstřícní a otevření lidé, kteří se nebojí říct pravdu a za kterými je vidět práce. Třeba v Mytišči jsme se dostali z dvacátého místa na stříbrnou medaili. To Rusové vnímají neuvěřitelně.

Na druhou stranu tam určité věci nedávají smysl. V Petrohradu vás například odvolali, když byl tým první.

Tam jsem to po pravdě čekal.

Jak to?

Protože se z NHL vrátili ruští hráči, které doma berou jako hrdiny. A najednou přišel populárnější člověk než oni, což nemohli skousnout. Když šéfům klubu někdo půl roku říká, že je všechno špatně, tak tomu podlehnou, byť jsme byli první.

Co říkáte na problémy Pardubic, s nimiž jste spjatý?

Sleduju to. Myslím, že v klubu zaspali bohatství a přepych. Tehdy měli zapracovat na mládeži a vytvořit si zázemí pro rozvoj. Teď peníze chybějí, hráči začali chodit pryč a patriotismus se vytratil. Bývalí hráči se nevracejí. Může to být i lidmi, kteří tam pracují. Žije se tam tím, co Pardubice byly, přitom jsou na dně.

Lákalo by vás vrátit se do extraligy?

Česko je pro mě pořád obrovská výzva. Mám jméno na Slovensku a v Rusku, ale doma je to zakleté. Chtěl bych se vrátit, ale ne kvůli tomu, abych někomu něco dokazoval, ale protože jsem Čech. Liga má kvalitu.

Podobně to máte i s reprezentací. Váš osud trochu připomíná trenéra Vůjtka, nemyslíte?

Sám to asi těžko ovlivníte. Byla spousta anket, dokonce i v Rusku jsem byl na druhém místě na kouče národního týmu. Ale ankety nic neříkají, tohle řeší kompetentní lidi. Vrchol kariéry je reprezentace a vzhledem ke zkušenostem by to možná fungovalo. Ale nechci o tom přemýšlet, byť na to pořád myslím.