Vopelka druhým gólem v sezoně rozhodl v KHL o výhře Slovanu

Slovan poslal v Chabarovsku do vedení v 7. minutě Američan Jeff Taffe a ve 43. minutě přidal druhý gól Vopelka. Dvacetiletý českobudějovický rodák, jenž do loňska působil pět let ve Švédsku, se trefil podruhé v ročníku po premiérové trefě z 11. září. Za domácí Amur už pouze deset minut před koncem snížil Oleg Li.

Slovan se díky dnešní výhře bodově dotáhl v tabulce Západní konference na osmý Jokerit, jenž má dva zápasy včetně dnešního s Astanou k dobru.