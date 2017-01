Tvrdý kluk, ale skvělý chlap, vzpomíná na Kočího kladenský Kanaďan Gratton

„Bylo to v pohodě, cítím se dobře. Byl jsem s týmem teprve potřetí na ledě, nemám toho tedy moc nabrusleno. Vyhráli jsme zápas, což je to nejdůležitější,“ hodnotil Gratton po utkání.

V jeho hokejovém životopisu najdete zajímavé adresy. Působil v NHL i KHL, naposledy nastupoval ve finské nejvyšší soutěži. Kladno ho nyní zkouší a zvažuje, zda s ním podepíše smlouvu do konce sezony. „Slyšel jsem hodně o historii klubu, vím že má za cíl návrat do extraligy. Je příjemné hrát za tým, který vyhrává,“ řekl Josh Gratton. „Mám za úkol vnést do mužstva energii, hrát oslabení, pomáhat v obraně a ochránit všechny spoluhráče.“

A co bitky, jimiž se během kariéry nejvíce proslavil? „Nikdy neříkej nikdy, člověk neví, jestli a kdy se porve. Důležitější bude pomoci Rytířům k výhrám.“

Při střetnutí s Prostějovem došlo i k zajímavému setkání. Jedním z trenérů u týmu Jestřábů je totiž i David Kočí, nejznámější český hokejový rváč.

Gratton samozřejmě ihned poznal, s kým má tu čest. „Vzpomínám si na něj, samozřejmě. Několikrát jsme se porvali, Jeho pěst si několikrát bouchla do mé hlavy. Je to tvrdý kluk, ale skvělý chlap. Jsem rád, že je nyní trenérem a dohlíží na své hráče,“ uvedl Gratton.

Už v sobotu hraje Kladno prvoligový šlágr v Českých Budějovicích. Udeří poprvé ostrá posila?