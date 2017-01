KOMENTÁŘ: Olomoučtí hokejisté se podívají pravdě do očí

Pardubice nasadí Sýkoru Hokejisty Třince opouští útočník Ján Sýkora, do konce sezony odchází do Pardubic náhradou za Tomáše Klimentu. Olomoučtí kohouti sice jsou tabulkovými sousedy Dynama, avšak hájí před ním luxusní náskok 11 bodů. „Je jasné, že půjde o šest bodů. Bylo by dobré udělat vítěznou šňůru. Bodů je ve hře stále hodně a udržení může být v pohodě,“ prohlásil Sýkora. Předposlední Pardubice se pod novým koučem Milošem Holaněm zvedly. „ Víme, o co v zápase jde. Nechci jej kategorizovat, že musíme, ale že chceme. Celý týden jsme dřeli. Chci, aby si hráči udělali z arény tvrz, ze které se body vozit nebudou,“ uvedl Holaň. Mora podává výkony jako na houpačce. Dvě cenné výhry z Litvínova a Brna pak znehodnotila dvěma domácími porážkami a na 10. místo, zaručující play-off, ztrácí šest bodů.