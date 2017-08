KOMENTÁŘ: Jágr hladí Babišova lemura. Nebijte ho za to!

Teď si možná dali jen oběd, možná kuli předvolební pikle – kdo ví. Desítky lidí po hokejistově návštěvě Čapího hnízda – ze které je jediným výstupem fotografie Jágra hladícího lemura – ho však na sociálních sítích sepsuly.

Že ačkoliv je farma veřejně přístupná, on se na místě, které kvůli dotačnímu pletichaření vyšetřuje policie, nemá ukazovat. Investigativní novinář Jaroslav Kmenta na Twitteru napsal: „Babiš si vybral Jágra jako gumu, která mu má smazat problém s Čapím hnízdem.“

Babiš si vybral @68Jagr jako gumu, která mu má smazat problém s Čapím hnízdem.

Snad nenapadne Zemana, aby si ho půjčil na vymazání Peroutky. — Jaroslav Kmenta (@JaroslavKmenta) August 19, 2017

Cyklista Leopold König, který pomáhá Michalu Horáčkovi v prezidentské volbě, zase přidal: „Dnes byl božský Jarda Jágr na Čapím hnízdě. Jako sportovec mě ovlivnil v mnohém, jako člověk už tolik ne.“

45letý hokejista pak deníku Forum 24 na otázku, zda byl na Čapím hnízdě, napsal: „Nemyslím si, že je slušné ptát se lidí, které osobně neznám, co dělají ve svém soukromém čase nebo kde byli a podobně.“

Dnes byl božský Jarda Jagr na Capim hnizde, jako sportovec mě ovlivnil v mnohém, jako člověk už tolik ne — Leopold König (@LeopoldKonig) 15. srpna 2017

Tvrdím, že má recht. „Božský Jarda“ je možná po „božském Kájovi“ druhým nejpopulárnějším Čechem. Možná je pro nás zosobněním pohádky o Honzovi, který se ze statku vydal do světa a vrátil se ověnčen slávou. Jenže navzdory tomu, že Jágra považujeme za jeden ze státních pokladů, to ve skutečnosti není náš „Jarda“.

Je pořád svobodným člověkem, který se – stejně jako my ostatní, kteří nemají v kolonce zaměstnání politik – nemusí zpovídat z toho, ke komu chodí na kafe. Je svobodným člověkem, a tak si může u Babiše hladit lemury, a když na to přijde a mysl tomu uvěří, tak i tajtrlíkovat na volebních mítincích hnutí.

Stejně tak má König i ostatní svaté právo se farmě na Benešovsku obloukem vyhnout a nepozřít ani sousto vychvalovaného kuřete. A už vůbec nemají být za toto rozhodnutí veřejně pranýřováni. König to před rokem a půl schytal u hodně lidí, když otevřeně vyjádřil podporu uprchlíkům a vyprávěl, že do lidí se tady ohledně migrace „pumpují lži“. Šel proti davu, vyjádřil názor svobodného člověka a přišlo by mi tehdy hodně nemístné, kdyby Jágr či jiní psali: „Jako sportovec mě König ovlivnil v mnohém, jako člověk už tolik ne.“

Jágrova „kauza“ ukázala víc – že se ze společnosti vytrácí respekt. Čtvrtstoletí po listopadové revoluci se navzájem víc a víc kádrujeme. Země se polarizuje, a tak se dělíme na sluníčkáře, kteří by chtěli nejraději na hranicích stát s chlebem a solí, a ty, kteří by kvůli migrantům vyhlásili mobilizaci. Dělíme se na babišovce a na ty, kteří šéfovi hnutí ANO neřeknou jinak než Bureš. Na milovníky prezidentových bonmotů a na ty, kteří teď Hrad považují za obyčejnou palušu v noblesních kulisách...

Když už tu vedle Jágra často zmiňuji Königa – ústředním mottem prezidentského kandidáta Michala Horáčka, mezi jehož poradce cyklista patří, je: „Věřím v to, že každý z nás potřebuje respekt: od ostatních členů naší pospolitosti. Budeme-li se všichni respektovat, dokážeme toho hodně.“

Ale ještě něco čapí Jágr ukázal. Volby jsou tu za pár týdnů, oblíbení umělci už se zdají být partajně rozděleni, a tak teď politiky napříč spektrem víc a víc rajcují úspěšní sportovci. Budou se chtít fotit po jejich boku, budou se zaklínat jejich jmény – i Babiš Čapí hnízdo hájil tím, že Jágrovi se tam teď docela líbilo. Budou jim zase slibovat luxusní arény a výtečné podmínky.

Někteří odmítnou, jiné zlákají politické ideje, další peníze a prospěchářský handl.

Ale respektujme to.

I ti „naši“ sportovci jsou svobodní lidé.