Liga mistrů a Kometa? Příležitost pro mladé, ale extraliga je víc

Evropská soutěž pro české hokejové kluby stále nemá vysokou prestiž. Zatímco ve fotbale je to pro evropské celky vysněný cíl. Meta, na kterou by každý tým chtěl jednou dosáhnout. Tak v tom hokejovém se ji chtěla řada klubů dříve dokonce raději vyhnout.

Však to není tak dávno, co hokejový Zlín se vůbec netajil, že by ji jako mistr sezony 2013/2014 raději nehrál. A co takový Litvínov, jenž s úzkým kádrem ve dvou soutěžích neměl příliš šancí a nakonec v „potitulové“ sezoně v zachraňoval extraligu až v baráži.

V mistrovském Brně týden před prvním zápasem proti norskému Stavengeru už koukají na soutěž z pozitivnějšího pohledu. Minimálně jako šanci pro hráče bez zkušenostmi se světovým hokejem.

„Pro mladší kluky to je příležitost. Vždyť ti se ještě hokejové rozvíjí, zlepšují a když nejsou v reprezentaci, tak tohle je pro ně vlastně jediná možnost, jak narazit na jiné hokejové styly,“ prozradil svůj pohled na soutěž kapitán Komety Leoš Čermák.

Ten už si starou Ligy mistrů zahrál před lety. Ještě v dresu ruské Ufy. V poslední sezoně navíc sledoval tažení pražské Sparty, jež se dostala až do finále soutěže.

„Sparta v lednu měla výtečnou formu a tu dokázala prodat proti nejlepším celkům Evropy. Na druhou stranu v českém play-off jako by jim ale pak docházely síly a možná i proto jsme je vyřadili 4:0 na zápasy,“ varuje Čermák.

Pražané však rozvíjející se soutěži udělali v Česku velkou reklamu.

Kometa má přesto proti svému rivalovi jednu výhodu.

V Praze totiž, podobně jako v dalších extraligových městech, brali diváci Ligu mistrů zpočátku s rezervou. Návštěvnost byla oproti extralize podprůměrná. Skutečně začala stoupat až s úspěšným tažením v play-off. V moravské metropoli se dá očekávat zájem diváku už od prvních duelů.

„V Brně je hlad po jakémkoliv hokeji. Navíc fanoušci chodí na Kometu bez ohledu na soupeře,“ usmívá se Čermák.

Brňané ani před základní skupinou soutěže nevyhlašují ambice na vítězství v Lize mistrů.

„Žádný tým v Evropě ji nemá postavenou víš než vlastní ligu,“ říká s přesvědčením devětatřicetiletý Čermák a zároveň však dodává.

„Znáte to ale, s jídlem roste chuť...“