Já a táta? Bláznivé, říká Mallet, kanadský rošťák z Komety

Zatímco jeho brněnští kolegové už poslední červencový týden začali podstupovat tréninkové dávky na ledě, Mallet pobýval doma v zámoří. „Jaké bylo moje léto? Trénink, rodina, kamarádi, trénink. A hlavně rodina,“ zdůrazňuje forvard.

V závěru července byl v nemocnici, když jeho přítelkyně porodila dceru Leu. „Naštěstí jsou všichni zdraví a já jsem rád, že se to stihlo ještě než jsem odletěl,“ oznamuje Mallet. „Teď čekám, až se vyřídí víza a dětský pas a rodina za mnou přiletí. Jen netuším, kdy to bude,“ pokrčí rameny rodák z východního Québecu, který se s Martinem Eratem připojil do přípravy extraligových šampionů jako poslední v první polovině srpna.

„Alex nám říkal, že poctivě trénoval. Kanaďané jsou na to zvyklí, že i když jsou sami, tak se připravují. Jeho přechod byl u něj o hodně jednodušší,“ podotýká jeden z brněnských trenérů Kamil Pokorný.

Mallet stihl poslední přípravný mač proti Jihlavě, zasáhl také do všech třech utkání Komety v Lize mistrů. Ve Stavangeru, který se dnes představí od 13.30 v brněnské odvetě, zaznamenal vítěznou trefu na 2:1. Naposledy ve čtvrtek večer si doma proti KalPa Kuopio připsal asistenci u vyrovnávací trefy na 2:2, díky níž Kometa udolala finské vicemistry 3:2 v prodloužení.

Jako by i kanadský snaživec v duelech proti seveřanům naznačoval, proč si jej v Kometě cení. Ačkoli se po lednovém příchodu z Pardubic zdálo, že mezi Malletovy ctnosti budou patřit především důraz, rychlost a dohrávání osobních soubojů, postupem času se z něj vyklubal důležitý muž, který se podílí na klíčových brankách.

„Myslím, že se pořád umí porvat. Ale je to typ hráče, který chce ve všech směrech být prospěšný týmu a to je to, co nás na něm zaujalo,“ popisuje trenér Pokorný. Kometa v nepřeberném množství cizinců, které za levno mohou angažovat extraligové kluby, trefila jackpot.

V jarním play-off čtyřikrát skóroval, byl jedním z nejlepších brněnských střelců ve vyřazovacích bitvách. Spoluhráči na něm oceňují, že se pokouší proniknout do tajů češtiny. „O tom nechci mluvit. Jsou to špatná slovíčka,“ pousměje se Mallet.

„Umí třeba pivo a takovýhle slova,“ žertuje centr Lukáš Nahodil, jenž nyní s Kanaďanem a Hynkem Zohornou tvoří útočnou lajnu. „Moc si ale nepokecáme, protože anglicky se Zohym neumíme ani žblecht,“ rozesměje se Nahodil. „Kolikrát když přijdeme z ledu v laktátu, anglická slovíčka chybí, ale snažíme se a Alex je chápavý.“

Na jednom tématu se ale v Brně shodnou navzdory jazykové bariéře – obhájit extraligový titul! „Nemůžu se dočkat, až začne sezona,“ vyhlíží Mallet. „Bude na nás větší tlak než minule, ale budeme se snažit uhájit pohár,“ vytyčí si novopečený táta.